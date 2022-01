El Real Madrid rescató un empate (2-2) en el descuento en un partido loco en el que se señalaron tres penaltis, se lanzaron dos y se falló uno. Un encuentro en el que el Elche ganaba 0-2 a un cuarto de hora y un duelo en el que los de Ancelotti volvieron a sufrir de lo lindo ante un rival con mucha personalidad y un jugador sobresaliente, su delantero Lucas Boyé.

1️⃣1️⃣ El Santiago Bernabéu rindió un emocionante homenaje a nuestro querido presidente de honor, Francisco Gento.#RealMadrid pic.twitter.com/9wPBmQDzs2 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 23 de enero de 2022

Partido raro en el Bernabéu. Para empezar por el horario de sobremesa, poco habitual en Chamartín, que arrancó homenajeando merecidamente a Paco Gento. Leyenda que hizo grande a los blancos en Europa y en España batiendo récords de títulos. Testigo privilegiado fue el Elche, equipo que ya complicó a los de Ancelotti el pasado jueves en Copa. Rival de buen pie, orden y jugadores notables en las dos áreas.

Penalti fallado

El Real Madrid cocinó a fuego lento el partido con Hazard en el once. Dominó, creó, llegó... pero no acertó. Badía estaba acertado en la portería y en ataque Boyé no se arrugó con Militao y Alaba. La deriva invitaba a pensar en un triunfo local, especialmente cuando el colegiado señaló penalti sobre Vinicius pasada la media hora de partido. Pero Benzema lo tiró fuera y a Ancelotti torció el gesto. Mucho más cuando diez minutos más tarde Fidel regaló un centro delicioso al área madridista que Boyé descolgó con un testarazo a la red. Se complicaba la tarde ante un adversario aseado y punzante.

La segunda mitad comenzó con el Elche tocando y haciendo muy ancho el campo para centrocampistas que no saben presionar como Modric, Kroos o un intrascendente Hazard. Más raro fue aún lo que pasó en el minuto 50, cuando el árbitro dio un susto monumental a los ilicitanos al señalar un penalti surrealista sobre el belga. Sin embargo, el VAR le abrió los ojos y se desdijo para tranquilidad visitante. La tarde seguía torcida. Especialmente cuando Benzema se dirigió al banquillo y pidió el cambio con problemas musculares. Carletto se lamentaba en la banda.

Inoculó el técnico italiano más agresividad a los suyos con un cambio de esquema, del 4-3-3 al 4-2-3-1, con Rodrygo y Vinicius de extremos y Hazard por detrás de Jovic. A veinte minutos del final los blancos asediaban al Elche, pero no acumulaban ni un triste remate entre los tres palos en la segunda parte. De hecho el primer remate a puerta fue de Boyé en el 72, pero Courtois estaba en el sitio. Goteaban los minutos y la impaciencia consumía a la grada y a los madridistas, más densos que de costumbre. Sin fútbol se aferraban a la épica.

Empate in extremis

Entonces Boyé salió de un regate y sirvió a la izquierda, donde Pere Milla recibió para cruzar raso batiendo a Courtois. La tarde se complicaba definitivamente para el Madrid ante un Elche que no ganaba a los blancos desde 1978. Pero cuatro minutos después un córner tropezaba en el brazo de Milla, algo que delató el VAR y De Burgos convirtió en penalti que, esta vez sí, el Madrid rentabilizó anotando la pena máxima Modric. El Madrid se marchó arriba con todo abrazado a la épica y Militao pescó un centro en el descuento para empatar un partido complicadísimo. Respiraba Ancelotti aliviado con la igualada final. Un empate raro.

Ficha técnica:

2 - Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez (Valverde, m. 78), Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos (Rodrygo, m.63), Modric; Hazard (Isco, m.78), Benzema (Jovic, m.57) y Vinicius.

2 - Elche: Édgar Badía; Palacios, Gonzalo Verdú, Diego González, Mojica; Tete Morente (Fidel, m.23), Gumbau, Raúl Guti, Pere Milla; Lucas Pérez y Lucas Boyé (Josan, m.87).

Goles: 0-1, min. 42: Lucas Boyé. 0-2, min.76: Pere Milla. 1-2, min.82: Luka Modric, de penalti. 2-2, min.93: Militao.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó a Militao (m.53) y a Vinicius (m.72) por parte del Real Madrid, y a Fidel (m.54), del Elche.

Incidencias: Partido de la vigésima segunda jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante unos 40.000 espectadores. Antes del encuentro, el Real Madrid rindió homenaje a Paco Gento, leyenda del club que falleció el pasado martes a los 88 años. También ofreció a su afición, en las manos de Marcelo, la Supercopa de España que ganó hace una semana en Arabia Saudí.