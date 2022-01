Jacinto Carbajal reconoció tras el partido que “siempre hemos llevado la iniciativa y la ventaja en el marcador, aunque ha habido algún momento en que hemos perdido esa ventaja porque, como ya esperábamos, era lógica cierta irregularidad porque llevábamos un mes sin competir, tanto a nivel físico como mental, estábamos un poco oxidadas, porque nos hace falta entrenar más ya que no hemos podido. El partido ha ido a tirones”.

Carbajal explicó en declaraciones a este periódico que su equipo comenzó bien el partido, “llevando la iniciativa y hemos llegado al descanso con solo cuatro puntos porque en ese momento nos pilló la falta de fuelle. Salimos en el tercer cuarto más frescas y con más fuerza y llegamos a distanciarnos casi a 20 puntos. Luego, el final del partido también se nos hizo un poco largo y ellas se nos echaron un poco encima”. Todo esto tiene una explicación para el técnico extremeño quien insite en que “para nosotros el partido suponía el retomar la actividad tras los parones, del COVID, recuperar gente a cuentagotas, no hemos entrenado cinco por cinto en toda la semana, las primeras sensaciones de la jugadora nueva... A final se ha sacado el partido gracias a dominar el rebote y atrás no hemos estado mal. A todo ello había que sumar la baja de Marta Gómez, que no pudo viajar, y Waters también tiene molestias en la rodilla. Íbamos con un poco menos de rotación y ha sido un partido de altibajos contra un rival que no había parado pero era importante para seguir con nuestra marcheta”.

En cuanto a la actuación Ijeoma Ajemba, Carbajal destacó que “no está todavía adaptada porque no ha llegado a entrenar cinco contra cinco, y, con todo, nos ha dado movilidad, presencia, ha aportado mucho rebote, no ha anotado pero tiene capacidad para haber firmado ocho o diez puntos. Nos va a ayudar y ya hoy nos ha dado mucho poderío anotador. Hoy hemos batido el récord de rebote ofensivo y parte de la culpa es suya”.