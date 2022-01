África de Darsam, la representante zamorana que sobrevive en el Campeonato de España de Galgos, protagonizó ayer una jornada épica en la que consiguió de forma muy merecida la clasificación para las semifinales del campeonato de España, como ya lo había hecho la pasada temporada su “prima” Kika de Espabilada. La perra negra zamorana tuvo que superar una carrera de tres minutos y medio que corrió ella sola, y en el único punto válido superó a su rival, que fue descalificada por los jueces al pararse poco antes de que la liebre llegase a una alambrada que le sirvió de perdedero. Fue una buena liebre en la que África no estuvo muy atenta en la salida pero llegó a protagonizar hasta dos pases a media carrera. Sin embargo, la parte final fue dominada por Brava, aprovechando algún traspiés de su rival y el cansancio acumulado de la perra del club Campeador. Y cuando todo apuntaba a la que rabona alcanzaría el perdedero, Brava se paró totalmente agotada por el esfuerzo. Los jueces fueron claros al reconocer la parada de la perra andaluza y África conseguía el pase para las semifinales que se disputarán el próximo miércoles.

Parecía que no iba a ser posible que que la segunda collera en la que África corre contra la andaluza Brava de la Fortuna, sumase un solo punto en el corredero de Nava del Rey, donde se disputan los cuartos de final del Nacional porque el sol estaba ya a punto de ponerse.

África había protagonizado la carrera de la jornada corriendo de forma brillante una liebre de tres minutos y medio, pero lo hizo en solitario ya que Brava no llegó a engalgar. La perra del club Campeador dejó patente su calidad pero no pudo con una rabona muy dura que no le dio opción y terminó agotándola físicamente en un esfuerzo que la dejaba en clara desventaja de cara a la reanudación de la competición, establecida para una hora más tarde.

Pero es que antes, Africa y Brava habían ya disputado una carrera de 47 segundos que no llevó a puntuar porque la liebre se fue al perdedero, en la que fue la primera carrera del día ya que en la primera collera se produjo la baja por prescipción veterinaria de Torrija. Las dos perras acabaron en el cercado de una finca particular con mucha vegetación y otros obstáculos y milagrosamente resultaron indemnes las dos galgas.

En cuarta collera en al que se produjo el duelo de los dos machos superviviendes compitieron Rubio de Triki y Batman de Villacecilio. El primero consiguió la clasificación por 2-0 tras ser amonestado el perro su rival por dos jueces, y por uno en la segunda carrera.

Hasta 10.500 aficionados se acercaron a Nava del Rey, según datos de protección civil, para disfrutar el espectáculo. El coronavirus y las bajas temperaturas han hecho que el público presente se redujera, lo que ha hecho a su vez que el número de personas siguiendo la transmisión en streaming batiera todos los records de audiencia de nuestro deporte, llegando a rozar los 100.000 televidentes.

Las liebres de cuartos aunque las carreras fueron más cortas de lo deseado, dieron la talla sobradamente, si bien es cierto que la densidad fue menor de la esperada. El estado del terreno, demasiado seco y áspero, puso en aprietos a algunas de las colleras participantes.

En la jornada de hoy se disputará el desempate de la tercera collera en la que Pícara de Morix y Zahara de Loli, ambas de Castilla La Mancha, se encuentran igualadas a un punto. En la primera carrera, Pícara se impuso en 1´12 y en la tercera, Zahara logró la igualda en 1´05. Además disputaron dos liebres nulas de 35 y 22 segundos.

Por otra parte, esta mañana se disputará en el corredero de Granja de Moreruela la final de la Copa Zamora en la que se enfrentarán el club Teso Mayo con Brisa de Clavijo y El Tovar, con Rezungón de Panadera.