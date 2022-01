Tras dos partidos aplazados por la situación sanitaria, los blanquiazules vuelven a escena este sábado a las 18:30 en tierras gallegas para medirse al decimosexto clasificado, O Parrulo Ferrol, que no ha conseguido ninguna victoria en los últimos cinco encuentros, mientras que los blanquiazules no logran los tres puntos desde el pasado 12 de diciembre, cuando se impusieron por 9-5 al Full Energía Colo Colo Zaragoza.

Desde entonces, un empate en Antequera y dos partidos aplazados, frente a Servigroup Peñíscola Globeenergy FS y BeSoccer CD UMA Antequera, han situado al barco de Chema Sánchez noveno en la tabla, aunque tan solo dos puntos por debajo del umbral de los puestos de play-off de ascenso a la máxima categoría del fútbol sala español.

Es por ello por lo que los tres puntos de este sábado pueden resultar vitales para las aspiraciones de un equipo que, a pesar de las adversidades, no se ha rendido en ningún momento. El barco de Chema Sánchez no ha dejado de remar incluso a contracorriente, ni cuando todo parecía torcerse, incluyendo la debacle en Mengíbar, de la que los de Chema Sánchez no han hecho sino aprender para evitar cometer los mismos errores.

La consigna para los blanquiazules es clara, pues los datos avalan que la principal necesidad de este equipo es apuntalar la defensa y la portería, ya que el Caja Rural Atlético Benavente FS es el segundo equipo más goleado de la categoría, con tan solo cuatro goles encajados menos que el colista.

El conjunto local, por su parte, es antepenúltimo en la tabla, tan solo cuatro puntos por encima del farolillo rojo, aunque hay que matizar que ha jugado tres partidos menos por lo que, sobradamente, depende de sí mismo para salir de la zona de descenso. No obstante, es de destacar la mala racha que viene atravesando, pues solo ha conseguido dos puntos de los últimos quince disputados, con dos empates y tres derrotas en cinco partidos.

El conjunto dirigido por Óscar Vigo llega al encuentro con la motivación de revertir una situación que cada vez se torna más oscura y complicada para mantenerse en la categoría de plata del fútbol sala español. Los de Chema Sánchez, por su parte, pretenderán poner fin a la mala racha para poder seguir rozando un sueño que, lenta pero inexorablemente, parece alejarse más y más, de no cambiar una situación también complicada en una clasificación que está más que apretada. Para más inri, los blanquiazules no podrán contar con una de sus principales armas, pues David Novoa causará baja.

Ambos conjuntos se dejarán todo en la pista para conseguir los primeros tres puntos del año y entrar, así, con buen pie en el último tramo de una temporada más que complicada y en la que una victoria más o menos puede ser completamente decisiva.