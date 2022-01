La Real Sociedad eliminó de la Copa al Atlético, al que además dejó tocado, si no hundido, en un partido en el que pudo golear a los rojiblancos. El año que mejor plantilla tiene Simeone, peor equipo tiene el Atlético. La derrota no fue goleada porque los de Imanol no estuvieron acertados. Algo que deben agradecer los colchoneros.

Arrancó el partido antes del pitido inicial. Un centenar de aficionados donostiarras recibieron a los autobuses del Atlético con lanzamiento de piedras, botellas y de todo. Lo que terminó provocando la rotura del cristal del vehículo en el que venían los trabajadores rojiblancos. Un despropósito que no pudo evitar la Ertzaintza porque no acompañaba durante apedreamiento al bus del club madrileño, lo que generó un enfado monumental de Simeone. A propósito de incidentes, minutos antes se había público que el Benito Villamarín estará dos partidos cerrado por el lanzamiento de un palo que impactó al sevillista Jordán y provocó el aplazamiento del partido. Zaga de papel El partido en Anoeta cumplió las expectativas. Los locales fueron muy superiores y dominaron la primera parte con suficiencia. La sensación de dominio de los vascos se cortó con un disparo al palo de Carrasco que cortó la respiración de la afición txuri-urdin. Pero el fútbol hizo justicia cuando en el minuto 32 Januzaj penalizó una vez más la vulnerabilidad por alto de la defensa atlética, con un remate que pegó en el palo y entró. La Real sacaba rédito de su dominio en la primera mitad. El Atlético, mezquino una vez más en su planteamiento, veía penalizada la propuesta conservadora de Simeone. Curioso que el peor Atlético defensivamente de la década del Cholo siga apostando por salir a encerrarse atrás. 🙌🏻 ¡¡DESCANSO EN EL REALE ARENA!!



La @RealSociedad se va a vestuarios con ventaja mínima en el marcador gracias a este gol de @adnanjanuzaj.



🆚 @RealSociedad | 1-0 | @Atleti



ℹ️ Síguelo en nuestro Minuto a Minuto: https://t.co/xMZyfC2lyQ#LaCopaMola🏆pic.twitter.com/0qQE9wsGhR — RFEF (@rfef) 19 de enero de 2022 Y la semifinal se complicó cuando en el inicio de la segunda parte la Real volvía a aprovechar otro despropósito defensivo, en este lugar de Felipe, para anotar el segundo por medio de Sorloth. La sangría rojiblanca dejaba a los colchoneros al borde de la eliminación en un partido, otro más, bochornoso en defensa y pobrísimo en ataque. Trató de cortar la hemorragia Simeone poniendo en juego a Lemar, Cunha y Luis Suárez, pero el problema de este Atlético no es de nombres, es estructural. El Atlético es una caricatura. Un equipo que ha perdido el alma, la fe y, lo más importante, el fútbol. La Real Sociedad es justo lo contrario, un equipo con una dinámica ganadora y valiente en la que todos los jugadores se animan a sumar más de lo que se espera de ellos. Justa clasificación donostiarra. Merecida eliminación atlética. Ficha técnica 2.- Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Elustondo, Le Normand, Aihen Muñoz (Rico, min. 62); Guevara (Zubimendi, min. 77), Merino, Silva (Rafinha, min, 62); Januzaj (Zubeldia, min. 85), Oyarzabal y Sorloth (Portu, min. 85). 0.- Atlético: Oblak; Vesaljko, Felipe, Hermoso, Lodi (Lemar, min. 55); Carrasco (Carlos Martín, min. 77), De Paul (Serrano, min. 77), Herrera, Koke (Luis Suárez, min 55); Correa (Cunha, min. 55) y Joao Félix. Árbitro: Alberola Rojas (Castilla- La Mancha). Amonestó a Aihen Muñoz, Silva, Hermoso, Felipe y Cunha. Goles: 1-0, min. 32: Januzaj. 2-0, min. 46: Sorloth. Incidencias: Casi se llenó un Reale Arena con limitación de aforo y 28.111 aficionados. La Ertzaintza tuvo que intervenir en la llegada del autocar del Atlético a Anoeta para dispersar a un grupo de aficionados locales que arrojaron objetos al bus de la expedición rojiblanca.