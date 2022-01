Tsige Haisleslase y Yahya Aouina El Karboubi se proclamaron vencedores de la XXXIV edición del Cross Internacional Ciudad de Valladolid disputado ayer en el circuito de La Cañada Real que recuperó el público después de que la pasada edición no se permitiera su asistencia. La prueba fue también Campeonato de Castilla y León de Cross y dos fueron las victorias individuales para el atletismo zamorano de la mano de los más pequeños, los SUB 8, Manuel Roldán (Vino de Toro) y Aitana Gómez (Atletismo Zamora) que se proclamaron campeones autonómicos. Roldán fue el primero, seguido de Iván Martín (Mayte Martínez) y de Mikel Etxebarría (CD AMA), mientras que en chicas ganó Aitana Gómez (At. Zamora) escoltada por las atletas del club Mayte Martínez, Martina Espeja y Natalia Pérez. En la prueba Sub-20 masculina, 7.000 metros, se proclamó campeón de Castilla y León el atleta vallisoletano, Rubén Leonardo (Playas de Castellón) y por equipos, el Atletismo Vino de Toro fue el primer clasificado por delante de Universidad de Burgos y el Atletismo Briviesca.

El Vino Toro Caja Rural desplazó 50 corredores a Valladolid, y fue el equipo sub 20, el que se proclamó campeón autonómico, equipo compuesto por Javier Montero que realizó una gran carrera, estando durante buena parte de la carrera en el grupo de cabeza, y cediendo en la última vuelta para entrar en la quinta posición. David Lopez Pardo entraba en 8ª posición, Adrián España Dos Santos, era 12º, cerrando el equipo Samuel Alvarez El Hassany, corredor que pertenece al Atletismo Benavente, filial del club toresano. Juan David Manzano, no quiso perder la oportunidad de colaborar con sus compañeros, aportando su granito de arena para la consecución del título, entraba en la 30ª posición. En el Campeonato Absoluto, el Vino de Toro Caja Rural lograba el subcampeonato autonómico, en una carrera de las más duras y más disputadas de los últimos años. El club toresano tuvo que darlo todo para superar por tan solo 2 puntos al tercer clasificado, el Ibercaja Capiscol, siendo superados ambos por el club local, Vicky Foods Athletics (Antiguo Isaac Viciosa). Corrieron esta vez Rubén Sénchez, Alberto Domínguez, Juan José Buena que lograban entrar en tre los 20 primeros clasificados. David Valentín aportó los últimos puntos.