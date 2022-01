Alejandro Zurbriggen ya no pertenece al CB Zamora Enamora. Así lo ha confirmado Saulo Hernández tras la victoria ante Aquimisa (68-44) y explicó que “nos pidió salir porque busca tener más protagonismo en otro club, que ya anunciará en su momento”. Ese fue el motivo por el que alero apenas tuvo presencia en el encuentro y “quería agradecerle el comportamiento absolutamente intachable desde su llegada, y lo complicado que es eso cuando los últimos días entrenas con un equipo con el que no vas a estar desde el domingo”. En un principio no habrá recambio para este jugador y confían en que Manu Vázquez se convierta en el mejor fichaje de invierno. “Malik era la única baja por COVID, pero ya está en Zamora y con estos jugadores afrontamos este momento de la Liga”.

En cuanto al encuentro, el técnico indicó que la primera palabra que le viene a la cabeza al recordar lo ocurrido es “orgulloso”. “Cualquiera que nos vea no sabe que la semana pasada hemos tenido hasta 9 casos de COVID en la plantilla, que hemos estado de cuarentena y que después de 18 días sin competir, el derroche físico y las ganas que le han echado, merece un aplauso”. Saulo puso en valor el trabajo de Marc para levantar al equipo en los momentos bajos y “ha contagiado al resto porque todos los jugadores han dejado en menos de 45 puntos a un equipo y eso en LEB Plata es muy difícil de ver”. También destacó el entrenador el hecho de que Solarin en el descanso estaba cojo y apenas podía pisar y “le pregunté qué quería hacer y él me dijo, a jugar”. “Por este tipo de cosa es por lo que le tengo tanta estima y es un capitán como no podía encontrar otro”. En cuanto al hecho de no haber pedido tiempos muertos vino porque “la sensación era quien nuestro ritmo no estaba mal, y si puedes transitar por el partido sin tiempo muerto es porque no quieres tocar nada”. Con todo, y pensando en lo que viene por delante, resaltó su lema de que igual que pueden ganar a cualquiera también pueden perder ante cualquiera.