Ajustada derrota a domicilio para un BM Zamora Enamora en cuadro y plagado de bajas que ofreció una buena actitud ante el siempre complicado Amenabar Zarautz KE pero que no anduvo fino con el gol, pues perdonó demasiadas ocasiones realmente claras.

El duelo comenzó muy bien para los de Iván López pues además de tomar rápida ventaja en el electrónico con el 0-2 consiguieron secar a su rival en un inicio de partido con muchos problemas ofensivos para los vascos.

Al poco los zamoranos malograban un “siete metros” que no preocupó demasiado en ese momento, porque el equipo mantenía el nivel arriba y en defensa, su “6-0 presionante” no dejaba de incordiar a un Zarautz algo nervioso y dubitativo.

Sin embargo en el siguiente tramo los de Hugo Xabier Sánchez encontraron la solidez defensiva y eso, unido a una fase con demasiadas pérdidas visitantes, trajo consigo un parcial de 4-0 que le daba la vuelta a la tortilla antes de llegar al minuto diez de partido (5-3). No había duda de que los zarauztarras habían subido un par de marchas en intensidad y eso, aunque de por medio hubiera algún castigo arbitral en forma de exclusión, significaba un cambio de paradigma en el duelo.

El Zamora Enamora no estaba cómodo, se le veía nervioso en la circulación, sin las ideas claras, y obligado a jugar varias veces a campo abierto, vio cómo el Amenabar Zarautz era superior. Aunque cabe decir que en este tramo los errores superaron con creces a los aciertos.

Así, un nuevo arreón de los locales y de la mano de un gran Vallejo, en forma de parcial 3-0, colocaban una máxima con el 10-6 en el 21´ y una sensación amarga de que al equipo zamorano le faltaba contundencia en ambas áreas. Hasta que no recuperó la seguridad en defensa y llevó el partido a un plano más aguerrido y de contacto físico, el Zamora no se remontó.

Y eso sucedería en el último tercio de la primera mitad, fruto de una defensa mucho más pegajosa y con un Nicolás Bono desatado en ataque que llevó a la defensa guipuzcoana por la calle de la amargura (12-12 en el 29´). El único pero fue que la remontada no se culminó y al paso por los vestuarios el Zamora seguía abajo, 13-12.

Tras el reinicio, el equipo vasco salió muy fuerte jugando al límite para frenar a un Nicolás Bono por entonces imparable. El comienzo de la segunda parte volvió a estar muy ajustado con constantes igualadas y más de una pelota visitante para ponerse arriba. Pero de nuevo la remontada no se culminaba y eso no dejaba de preocupar pese a que los zamoranos jugaron siempre con desventajas mínimas (18-17 en el 11´).

El enfrentamiento ganaba en emoción y calidad, con los dos sietes muy concentrados en las ayudas y a la hora de bascular, sin ceder opciones a los exteriores y los porteros parando, pero ya fuera por un siete metros fallado o por pura mala suerte, el Zamora no conseguía comandar el luminoso. Cada vez había más tensión y nervios en pista (19-19 en el 17´).

Con la grada rugiendo dos exclusiones en apenas un minuto dejaban al Zamora Enamora en una situación muy complicada, pero con todo en contra la portería se hacía insuperable y el Zarautz marraba dos siete metros consecutivos que silenciaban a todo el pabellón. No sólo eso, de seguido Raúl Maide conseguía marcar un gol para poner al Zamora, por fin, arriba (19-20 en el 22´).

Pero hasta ahí llegaron los de Iván López, porque hasta la conclusión sólo conseguirían anotar un tanto y eso no resultó ser suficiente. El BM Zamora volvió a malgastar ocasiones muy claras y aunque el Zarautz no estuvo tampoco muy fino en ese tramo y de hecho volvió a fallar un siete metros, se llevó el triunfo. Con 21-21 en el 58´ el Zamora Enamora vería la exclusión de su mejor efectivo, Nicolás Bono, y después de encajar un gol de Balenciaga con un minuto por delante, Raúl Maide cayó en la trampa de Ander Atorrasagasti y cometió una falta en ataque que significó la sentencia. A la conclusión 23-21.

Guille García, jugador del BM Zamora Enamora, estaba dolido por el resultado final ya que “teníamos bajas sensibles y sabíamos que sería un partido muy duro, pero que si trabajábamos fuerte y estábamos en todo momento dentro del partido íbamos a tener nuestras opciones, que las hemos tenido. Nos ha faltado estar más acertados de cara a portería, sobre todo en acciones de seis metros y lanzamientos cercanos con la portería más o menos libre. No hemos sabido rematar y al final esas acciones te penalizan en el resultado”. Con todo, su opinión del grupo era buena, “he visto al equipo intenso y con muchas ganas, sabiendo que iba a ser un partido muy duro y con poca rotación. Creo que la gente ha estado intensa, aunque en momentos puntuales ha habido cosas que no se han sabido hacer bien, quizás producto del cansancio. Pero creo que hemos estado en todo momento dentro y eso es lo importante. Hay que quedarse con eso aunque al final lo que suma es la victoria. Se puede seguir soñando pero se complica, por mucho que hagas buen juego, si al final no llegan los resultados, pues te quedas abajo”.