El River Zamora de División de Honor Juvenil estrenó año por todo lo alto en una pista complicada como es la de un Ventorrillo que marchaba quinto en la clasificación, por delante de los zamoranos y haciendo una gran campaña en el Grupo 1.

Los zamoranos, que han ido creciendo con la competición, acabando el 2021 en muy buena forma tras unas primeras semanas más complicadas para un equipo que era prácticamente nuevo al perder a los jugadores que pasaban de edad y a los que se iban a estudiar fuera de la provincia, querían mantener las sensaciones en este 2022 que ha comenzado de la mejor forma posible, venciendo 1-8 fuera de casa y pudiendo dedicar el triunfo al portero Rubén tras el fallecimiento de su padre.

El cuadro de Javi Cala comenzó dominando y Bibi hizo un doblete en los primeros minutos que ponían la ventaja en el marcador para los zamoranos, una situación a la que se sumó Alejandro, también con un doblete en su cuenta particular para poner el 0-4 con el que los zamoranos tomaban una ventaja sustancial que recortó Ventorrillo antes de irse a vestuarios para poner el 1-4 con el que ambos conjuntos se fueron al descanso.

No se relajó el cuadro blanquinegro en el segundo tiempo y Alejandro siguió ampliando la renta nada más comenzar la segunda mitad mientras que Axel inauguraba su casillero particular para poner un 1-6 que no se movió durante varios minutos. Sin embargo, en los minutos finales arriesgó Ventorrillo con el portero jugador, intentando recortar diferencias con poco tiempo en el electrónico pero los zamoranos supieron defenderlo y ampliar la renta. Alejandro marcó su póker de goles y Aritz cerró la cuenta goleadora con el 1-8 definitivo.

De esta forma el River Alimentos de Zamora sube a la sexta posición de la clasificación, superando a Marín en la clasificación y quedándose a un punto de Ventorrillo, quien tiene un partido más que los zamoranos.