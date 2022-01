El CD Benavente se medirá este sábado a las 16:00 horas en el Nemesio Gómez “Peque” del barrio de Las Delicias de Valladolid frente al Betis CF para volver a encontrarse con la victoria, desde que lo hiciera por última vez el pasado 12 de diciembre frente al Atlético Mansillés.

Las dos derrotas que han sufrido los chicos de Santi Redondo han hundido al club tomatero hasta la décima posición en la tabla y lo han alejado todavía más del sueño del ascenso. Sin embargo, el conjunto benaventano no tirará la toalla y este fin de semana viaja a tierras castellanas para medirse a un rival directo, como es el Betis CF, decimotercer clasificado, a tan solo cinco puntos de distancia de los tomateros.

El conjunto vallisoletano, dirigido por Francisco Javier Yepes Peñas, entró en el nuevo año con mejor suerte que los benaventanos, pues los verdiblancos se alzaron con la victoria en el primer partido tras el parón, tras imponerse por 1-0 al farolillo rojo, el Atlético Candeleda. Los verdiblancos buscarán una victoria que los aleje de los puestos de descenso, pues se encuentran tan solo cinco puntos por encima del penúltimo clasificado. Tres puntos este sábado resultan fundamentales para calmar una situación que parece muy complicada para los castellanos.

Los tomateros, por su parte, sufren más cuando se hallan lejos de su feudo, pues no conoce la victoria a domicilio desde el pasado 20 de noviembre, y tan solo han sido dos ocasiones en las que han vuelto de una expedición con los tres puntos en el zurrón. Son varias rachas negativas a las que el CD Benavente tiene que poner fin este sábado, y qué mejor ocasión que ante un rival directo, para ganar distancia sobre sus perseguidores y recortarla sobre los equipos de arriba.

A pesar de llevar tres derrotas consecutivas, incluyendo la sufrida en el amistoso frente al Real Ávila, es de destacar que el CD Benavente es un equipo que compite y no se amilana ante las adversidades, por lo que una racha negativa no hará sino motivar a unos jugadores que saben de lo que son capaces y que tres puntos en una liga como esta son claves para definir si están arriba, o abajo. Por ello, conseguirlos este sábado se antoja vital para conseguir algo de tranquilidad y ganar un empujón de moral que se hace especialmente necesario cuando un equipo lo da todo, pero las cosas no salen como quiere.