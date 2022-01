El entrenador del BM Zamora Enamora, Iván López, se mostró ayer muy satisfecho con su reciente renovación al tiempo que informó de que “llevábamos ya tiempo hablando de ello, y a la vuelta de la Navidad lo hemos hecho efectivo”. El técnico sevillano recordó que “había llegado a Zamora con esa idea, de un proyecto a medio plazo y después de unos meses de trabajo y a pesar de que los resultados no han sido los mejores, el Club me ha mostrado su respaldo y su confianza. Eso ha hecho que fuera muy sencilla la decisión de continuar”. Independientemente de la calidad que atesora el próximo rival, el Amenabar Zarautz, Iván López se mostró ayer preocupado por las numerosas bajas con que viajará el equipo, debidas a diversas causas: “Va a condicionar el desarrollo del día a día que es lo que más me preocupa. Tenemos que ajustar las cargas de entrenamiento y adaptarnos a estos cambios que habrá en este mes de enero”.

El jugador del BM Zamora Enamora Jaime González señaló ayer en rueda de prensa que “el descanso navideño nos pilló en una racha buena pero la verdad es que nos ha venido bien para descansar físicamente y esperamos volver como acabamos el año, con esa racha de buenos resultados con que despedimos 2021”. Para ello, el jugador pistacho apuesta por mantener la continuidad “que estábamos teniendo, compitiendo hasta el final para seguir sumando en esta dinámica”. Por otra parte, reconoció que el próximo rival, Amenábar Zarautz, está siendo “el equipo revelación, está siendo uno de los mejores de la Liga”. Además el equipo vasco sabe sacar partido al factor cancha: “Es una de las pistas que más aprieta de la categoría” y a eso hay que sumar las numerosas bajas con que contará el Zamora Enamora. “Va a ser un partido muy complicado en el que tendremos que sumar todos juntos los que vayamos”. Jaime González reconoce que está satisfecho con la temporada que está realizando a nivel personal ya que “estoy probando en otras posiciones a las que no estaba acostumbrado estos años como la de lateral o defendiendo de 2. Me estoy intentando adaptar a esos cambios”. Y terminó calificando como una “gran noticia” la renovación como entrenador de Iván López por lo que supone de apuesta por un proyecto a largo plazo que le dará continuidad para en unos años poder volver a dar el salto de categoría”.