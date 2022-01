El medio centro marroquí Achraf Koudia, conocido en el ámbito futbolístico como Hassan, es el refuerzo en el mercado de invierno del CD Villaralbo. Tras formarse en el Real Valladolid C F y debutar en el Valladolid Promesas, Hassan ha pasado por otros clubes como el Cristo Atlético y Atlético Tordesillas de tercera RFEF. A sus 26 años de edad el jugador apuesta por, el conjunto azulón, “con muchas ganas, ilusionado con el objetivo de volver a la tercera RFEF”.

Su decisión implica un cambio de categoría y en palabras del propio futbolista, “no me importa bajar de categoría porque a mí lo que de verdad me hace feliz es jugar al fútbol”. El proyecto del CD Villaralbo para esta temporada es ambicioso, Koudia, “me gusta lo que tenemos por delante, el equipo esta primero y hay que intentar no bajar de los puestos de arriba para tener opciones al finalizar el campeonato”.

Como jugador, Hassan destaca por su experiencia, su fuerte compromiso y el entusiasmo personal por el fútbol. Sobre el terreno de juego es un futbolista muy vertical, juega bien entre líneas, con gran calidad en el último pase.

Consciente del proyecto y de la enorme confianza depositada en él, Hassan agradece, al entorno del CD Villaralbo “la oportunidad de formar parte de esta gran familia”.