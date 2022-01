Mal comienzo del año para los chicos de Santi Redondo. Tras el tropiezo en la última jornada antes del parón navideño y la derrota en el amistoso ante el Real Ávila, los tomateros llegaban al encuentro del domingo con la esperanza de resarcirse y reengancharse a la senda de la victoria. Sin embargo, los locales entraron al partido 45 minutos tarde y su rival, el CD Villa de Simancas, aprovechó ferozmente los regalos que le brindó la defensa local para imponerse 1-2 y asaltar un campo que, hasta ahora, había sido un auténtico fortín.

El encuentro pronto se puso cuesta arriba para los pupilos de Santi Redondo. Tras unos primeros minutos de tanteo entre ambos conjuntos y sin ocasiones de peligro real en ninguna de las dos áreas, un balón colgado al área benaventana sería débilmente rechazado por la defensa local, que pagó su falta de contundencia gracias a Unai quien, de primeras, conectó una volea con su pierna derecha directa a la escuadra izquierda de la portería defendida por Pato para poner el 0-1 a los 16 minutos de juego.

Pasaban los minutos y el CD Benavente no encontraba su sitio sobre el tapete del Luciano Rubio, mientras el CD Villa de Simancas poco a poco se hacía más y más grande, de igual modo que se hacía más y más grande la frustración local al ver que no le salía nada. Ni siquiera tuvo su día Richi, jugador más en forma del conjunto tomatero pero que, sin embargo, y pese a intentarlo de todas las formas posibles, no fue capaz de batir a un inspirado Lisardo.

Si ya pintaba mal el partido para el cuadro local, peor se puso cuando, justo antes del descanso, otro regalo de la defensa tomatera, que se preocupó más de protestar la jugada al colegiado que de perseguir el balón, lo que acabaría provocando que Antón se plantara solo ante Pato, que se quedó a media salida, y la picara con el exterior de su bota derecha para poner el 0-2 para el conjunto castellano.

El descanso fue casi un regalo para los tomateros, pues tras el entreacto parecían un equipo diferente. Con el paso de los minutos, poco a poco iban embotellando a su rival, que se limitaba a defender una renta más que favorable. Mientras la tensión iba creciendo, tanto sobre el verde como en el graderío, el colegiado leonés José Antonio Martínez señalaba a los once metros tras una mano del defensa visitante dentro del área. Richi sería el encargado de patear la pena máxima, pero Lisardo, que seguía con su recital, adivinó las intenciones del ariete tomatero y, con una gran estirada, sacó una mano salvadora para detener el penalti sin dejar opción a una segunda jugada.

Tal fue el asedio en la segunda parte sobre la portería visitante que, incluso, los tomateros llegaron a conectar varios balones contra los postes del arco defendido por un Lisardo que lo estaba deteniendo absolutamente todo, para desesperación local.

Pasaban los minutos y la esperanza poco a poco se iba difuminando, pero el CD Benavente seguía presionando y mereciendo un gol que no llegaría hasta el minuto 87. Tras un córner botado desde la banda derecha y varios rechaces, incluido un balón al larguero, Camilo metía la cabeza y enviaba el cuero al fondo de las mallas para poner el 1-2 y hacer creer al CD Benavente.

Sin embargo, Lisardo estaba convencido de que los tres puntos se volvían con ellos para Castilla. El guardameta visitante paraba todo lo que le llegaba, incluido un disparo directo a la escuadra, que le obligó a hacer un vuelo de primera categoría para enviar el balón a córner. Al CD Benavente no le sirvió para culminar la remontada ni la superioridad numérica generada con la subida de Pato para rematar las últimas jugadas a balón parado. Finalmente, con el 1-2 en el marcador, y mucha polémica por la actuación del colegiado, los tres puntos se marcharon a Simancas y quedó, pues, certificada, la segunda derrota del CD Benavente como local en lo que va de campeonato.

Estos tres puntos sirven al conjunto visitante para superar en un punto al CD Benavente, que se queda con 21, por los 22 de los castellanos. La próxima jornada, será el CD Benavente quien visite tierras pucelanas para medirse al Betis CF, confiando en, por fin, reengancharse a la senda del triunfo y poder conseguir algo de tranquilidad en una temporada más que complicada.