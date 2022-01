El Vino de Toro Caja Rural inició el año afrontando varias competiciones donde sus atletas compaginaron la pista cubierta y la ruta. Entre estas citas destacó el Campeonato Autonómico de Marcha en ruta, que tuvo lugar en Burgos, sobresaliendo el joven marchador Sub 14, que realizaba su debut en la mencionada categoría, Iván Bueno Vázquez, que lograba la segunda posición, proclamándose subcampeón de Castilla y León Sub 14, realizando una sobresaliente prueba, con un más que aceptable crono de 17.31, sobre tres km marcha.

Por parte femenina tomaron parte dos marchadoras que también cumplieron sus objetivos. así Naiara Martin Delgado, que también debuta en la categoría Sub14, lograba una magnífica sexta plaza con un crono de 19.00, tiempo más que aceptable tratándose de sus primeros 3 km marcha. Jimena Portela Villar tendría menor fortuna, pues padeció ciertas dificultades físicas, que le mermaron sus posibilidades de poder realizar una mejor prueba, se tendría que conformar con la novena plaza, marcando un crono de 20.19. I CONTROL AUTONÓMICO PISTA CUBIERTA 2022. Salamanca y su pista cubierta “Carlos Gil” fue el escenario del pistoletazo de salida de la nueva temporada 2022 en pista cubierta, donde el Vino de Toro acudió con varios atletas en busca de su puesta a punto de cara a compromisos más importantes. En el salto de longitud Elena de Castro Bermejo iniciaba la temporada con poca fortuna y es que lograba una quinta plaza con un mejor salto de 4.88, lejos de sus mejores saltos y de su mejor marca. Rubén Revuelta Domínguez estrenaba categoría Sub18, disputó los 60 m. vallas y salto de longitud. En ambas pruebas estuvo a un buen nivel, pero destacaría en los 60 m. vallas, donde en la primera carrera realizaba un crono más que interesante de 8.55, que le daría el primer puesto además de lograr marca personal, y en la segunda carrera de los 60 m.vallas, fue también primero pero el crono sería unas décimas superior, 8.67. En el salto de longitud, el joven saltador tuvo menor fortuna y se tendría que conformar con un mejor salto de 6.10, que no mejora su marca personal, pero que certifica su buena puesta a punto de cara a futuras pruebas. En los 1500 m. Javier Montero Castillejo debutaba en Sub20, con un primer puesto y marca personal, en una gran carrera del joven fondista salmantino, que marcaba un crono de 3.59.28. Carlos García Benito también realizaría una gran carrera que le daría la sexta plaza, realizaba un crono de 4.15.49, que sería marca personal en 6". Álvaro Ibáñez López tomó parte en el lanzamiento de peso, siendo su mejor lanzamiento de 11.84. Jonatan García Vergel iniciaba su temporada en pista cubierta disputando los 200 ml. y su debut sería satisfactorio pues lograba marca un buen crono de 22.43. y por último, el atleta Master Oscar D. Flores Blanco, tomaba parte en los 60 ml. y en los 400 ml. donde marcaba unos cronos de 8.97 y 1.03.15, respectivamente. 10 KM. VALENCIA IBERCAJA De fenomenal se puede catalogar la participación del fondista del Vino de Toro, Alberto Domínguez García, en los 10 km de Valencia, donde marcaba un crono de 30.18, que es marca personal, con unos parciales muy iguales todos ellos. VII CARRERA DE LAS CUATRO CATEDRALES. MEDINA DE RIOSECO Elena Calvete Prieto logró la victoria en la VII edición de la Carrera de las Cuatro Catedrales que se celebró en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco. Por parte masculina tomaron parte Alejandro Hernández Tapia y J. Ángel Rabadán Enríquez, que entraban en 10º y 11ª posición.