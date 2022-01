2021 llegó a su fin en el mejor momento de la temporada para el Zamora CF. Dos empates y una victoria permitían a los rojiblancos convivir en su mejor racha del curso y empezar a vislumbrar en el horizonte la opción de la permanencia. Ahí, tras una vital victoria ante el Valladolid Promesas (2-3) y conscientes de haber mejorado en su juego, los jugadores llegaron al parón navideño sabedores de que la salvación era posible. Tres semanas han pasado desde aquel triunfo, pero lo realizado hasta el momento no es, ni de lejos, suficiente. El siguiente paso en esta agónica escalada en la clasificación deberán darlo hoy, y la suerte ha querido que el primer rival de este año 2022 sea Unionistas de Salamanca, uno de los equipos más potentes del grupo y firme candidato al play-off, algo que el entrenador de los zamoranos alaba, aunque reitera que ellos están también en pleno crecimiento. “Nos fuimos al parón navideño con muy buenas sensaciones con esa victoria y lo que transmite el equipo a la vuelta es que tenían ya ganas de volver. Evidentemente ves los números del Unionistas y ves que todavía no ha perdido. Creo que es motivante el recibir a uno de los mejores equipos de la categoría, así lo dice la clasificación, y nosotros lo que queremos es que los tres puntos se queden aquí y seguir afianzando lo que venimos haciendo”, indicó el gallego quien recordó que la única derrota que aparece en el casillero de los salmantinos se produjo por una alineación indebida ante el DUX, y no se produjo en el campo, lo que demuestra el potencial y solidez del rival.

“Si ves sus números, podemos definir a Unionistas como seriedad. Es un equipo que recibe pocos goles, que tiene un resultado abultado contra la UD Logroñés, pero que saca mucho rédito de su faceta defensiva, y a partir de ahí de la calidad que tiene en el último tercio del campo. Para mí, el dato más significativo es que nadie le ha ganado en el marcador. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, que vamos a tener que estar muy, muy bien, ya que, como dicen los números, es el mejor equipo en cuanto a derrotas porque todavía no ha perdido, y a partir de ahí tenemos que dar nuestra mejor versión”, avanzó el míster rojiblanco. Para este encuentro, Yago Iglesias cuenta con las bajas de los lesionados Juanan y Dieguito, además de Losada, por acumulación de tarjetas. La duda, no obstante, reside en si se verá el debut de las dos nuevas incorporaciones, Pau Torres y Jordan Sánchez, o si el técnico preferirá esperar algo más para facilitar su adaptación en el equipo. Enfrente, los charros han tenido varios casos de COVID durante la última semana, y jugadores que, tras cumplir la cuarentena, se han ido sumando al trabajo grupal. Así, parece que las bajas seguras serán las de Doncel y Rayco, además del sancionado Mandi. Para este encuentro, además, se espera la presencia de más de un millar de aficionados de Unionistas, y desde el Zamora CF también se pidió ayuda a sus seguidores para contrarrestar ese apoyo a los charros en el Ruta de la Plata. Sabemos que la afición de Unionistas se va a hacer sentir, pero esperemos que la afición del Zamora se haga sentir todavía más, y eso ayude al equipo a hacer las cosas mejor”, y que “el 1-0 llegue desde la grada”. Con estas bases, el equipo luchará por tres puntos que le aúpen en la dura lucha por mantenerse en Primera RFEF.