Yago Iglesias fue muy claro en la rueda de prensa sobre lo que vio en el encuentro y el entrenador puso en valor, inicialmente, la primera parte de los suyos que llevaron el peso de partido y pusieron en valor la idea de “manejar el balón y generar a partir de él”. “En la primera parte, la sensación de todo el mundo era un poco de injusticia”, en referencia a que llegaron al descanso por detrás en el marcador. “Sabíamos el momento en el que llegaba el rival, en clasificación y en racha, y sabíamos que iba a ser difícil”, añadió Iglesias quien insistió en que eran conscientes de que las sensaciones en el Zamora CF eran muy buenas. “Eran y siguen siendo buenas. El equipo sigue creciendo, tanto en el juego como en esas facetas que antes se echaban en falta, esos errores individuales, el que el rival con poco hacía daño… y que el equipo va creciendo y es más completo y equilibrado, y pienso que el resultado en el cómputo global es justo”. No obstante, y aunque admitió que “hay que estar contentos”, comentó en que queda mucho por mejorar y mucho por hacer. “Seguimos creciendo y puntuando para conseguir el objetivo”.

Con todo, dejó patente que “todos nos vamos contentos por la victoria, por cómo se ha conseguido”, sin olvidar “lo que ha aportado el Ruta”, en claro guiño a la afición. “Hemos sentido a la afición, la gente ha animado y ha estado en los momentos en los que el equipo necesitaba su apoyo. No es fácil callar a la afición de Unionistas y por muchos momentos han estado muy callados”. “Nos han ayudado y creo que nos tienen que ayudar en los que nos viene por delante, y nosotros haremos nuestro trabajo, pero les pido que sigan como hoy (por ayer)”, con el deseo de que siga creciendo el número de asistentes al estadio.

Respecto al hecho de estar a solo un punto de la permanencia, y con la posibilidad de acabar la primera vuelta fuera de descenso, dejó claro que su objetivo es que, en mayo, cuando acabe la temporada el equipo esté salvado. “Es cierto que tenemos que ir semana a semana dando pasitos. Hemos estado a muchos puntos, y ahora nos vemos a uno, pero no nos volvamos locos”, y señaló al trabajo como camino para lograr ese objetivo. “El mensaje es que estamos creciendo, en construcción. El equipo me da mucha confianza, y la victoria no es solo de los que han jugado, ni solo de la afición, es de todos. Tenemos que ir de la mano”, reiteró el gallego.

Respecto a esta remontada a balón parado, admitió que en todo el staff le dan mucha importancia a estas jugadas, pero, dejó claro que “antes de ellas, hay que tener el balón y generar”.

Por último, y pensando en el mercado de invierno, insistió que si viene algo será que aporte y que suba el nivel, para después destacar el papel de Jordan Sánchez en su debut que acabó agotado ya que llevaba meses sin jugar, pero comentó que la entrada de Parra también estaba prevista. “se han visto destellos del gran jugador que es”, concluyó el míster.