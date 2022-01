Jordan Sánchez y Pau Torres ya son dos jugadores de pleno derecho en el Zamora CF. No llevan una semana en el club pero son conscientes de lo que se espera de ellos, y es que su experiencia y veteranía debe ser clave en la lucha por la permanencia. En su presentación oficial, César Villafañe alabó la calidad de ambos jugadores que “vienen a darnos esa madurez que quizá le ha faltado a la plantilla”. Ellos no se esconden y admiten que el reto de la permanencia y de ayudar al equipo es una enorme motivación.

En primero en tomar la palabra fue Jordan Sánchez, lateral derecho que también jugar más adelantado. El rojiblanco, que se quedó sin equipo de forma inesperada cuando a pocos días de comenzar la Liga el Alcoyano le comunicó que no contaba con él, llega al club del Duero tras recibir la llamada de Yago Iglesias, algo que le dio una confianza extra. “Me gustó el proyecto y creo que la situación en Liga no es real, ni corresponde al potencial del equipo”. Asimismo, el defensa puso en valor los últimos puntos sumados por la plantilla que les permitieron acortar distancias con la permanencia y recordó que la actual Primera RFEF es “una categoría muy dura con equipazos” a los que tendrán que hacer frente como este domingo ante Unionistas.

Después le tocó el turno a Pau Torres, portero veterano procedente del Lleida, club del que salió el mes de julio por voluntad propia. Ahora llega al Zamora consciente, al igual que su compañero, del trabajo que tienen por delante y sabiendo que es “un reto difícil pero bonito”. Una de las claves será “ir partido a partido, y ahora mirar solo a Unionistas”. “Cada partido es un mundo, una final en la que corregir errores, y pasar página”, comentó. Además, indicó no sentir presión, pero sí una gran responsabilidad por lo que viene por delante.

Ambos estarán disponibles para debutar, aunque habrá que esperar la decisión de Yago Iglesias. Para este encuentro, el gallego tiene las bajas seguras de Dieguito y Juanan, lesionados, y la de Mario Losada por acumulación de tarjetas. Además está la duda de Parra con molestias, sin contar las salidas de Baqué y Mapisa.

PARTIDO SUSPENDIDO

En cuanto a la actualidad de la Liga, de momento se aplazó ayer el encuentro entre el Rayo Majadahonda y el Tudelano. El del Zamora CF no parece que corra peligro. Por parte rojiblanca, todos los miembros de la plantilla “han dado negativo en los test” mientras que por parte de Unionistas hay positivos en cuarentena pero el derbi no peligra. De hecho, el entrenador de los chrros indicó que aunque no sabe qué equipo pondrá en juego, está convencido de que su nivel será alto, y el Zamora debe contrarrestarlo.