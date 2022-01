Sara García mantuvo ayer sus buenas impresiones en la cuarta jornada del Rally Dakar 2022. En la pasada etapa, la piloto zamorana hizo frente a 255 kilómetros de especial, con salida y meta en Al Qaisumah, en los que invirtió un tiempo de 03:38:43, lo que supuso 1:04:02 por detrás del ganador del día, el portugués Joaquim Rodrigues (Hero). Mientras, Joan Barreda (Honda), la principal baza española, cedió terreno para caer a la duodécima plaza de la general. Centrados en la piloto zamorana del Pont Grup Yamaha, arrancó la jornada en el puesto 98 de la general tras un lunes estelar. De menos a más, ayer García se encontró más cómoda desde el principio y fue reduciendo distancia con sus principales rivales, para llegar a meta en el puesto 91. Fue una etapa rápida en la que Sara mostró una gran regularidad, sintiéndose a gusto en cada uno de los cinco tramos que compusieron el día en el top 100, en concreto la 93 de la general, aunque sí es cierto que quiso controlar en los últimos kilómetros y asegurar, siendo consciente de lo que queda por delante.

Estas buenas sensaciones se reflejaron en las declaraciones de Sara al término de una etapa tan corta y rápida como la de ayer. La zamorana recordó que protagonizó una salida muy fuerte “porque me encantaban las pistas que había, muy rápidas” y admitió con una gran sonrisa haberse “venido arriba”. La anécdota de día le llegó cuando “al mirar el roadbook tropecé con una hierba de camello a unos 100 kms/h. Me he pegado una buena torta, pero por suerte no me ha pasado nada. Cuando hemos parado en el “refuelling” me han aconsejado que estuviese tranquila, que aún queda mucho Dakar y tienen toda la razón”, rememoró la piloto que afrontó el resto del trayecto con más control pensando en todos los días que quedan por delante. Por lo que respecta al compañero de Sara, Javi Vegas, también mejoró respecto a la jornada anterior en la que tuvo que hacer frente a una avería en los inyectores, y cruzó la meta en el puesto 85, para situarse el 130 de la general de motos.

En cuanto a los coches, fue una jornada histórica y el español Carlos Sainz (Audi) ganó la tercera etapa que contó con 113 kilómetros menos de tramo cronometrado (especial) por las inundaciones en el norte del país, en la categoría de coches y consiguió la primera victoria para el innovador vehículo híbrido de la marca alemana.