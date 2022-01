Un año más, fiel a su cita con las Navidades en Zamora, el Torneo de Reyes regresó a las pistas de la Ciudad Deportiva y lo hizo dando comienzo a una de las ediciones más concurridas de los últimos tiempos con una primera jornada en la que participaron varios de los representantes del tenis local. Raquetas zamoranas que firmaron resultados bastante dispares en esta primera ronda de sus respectivos cuadros.

En esta ocasión, no todos los tenistas locales ganaron el primer día de competición. Y no fue porque no lo intentarán, como en el caso de un Jorge Pérez que dijo adiós en el “súper tie-break” de su duelo contra el salmantino Alejandro Sánchez en el cuadro infantil (6-4, 2-6 y 7-10). Eliminación que también sufrió Paula Prieto, que cayó por 6-1 y 6-1 ante la también zamorana María Pérez, que avanzó así en el cuadro absoluto femenino.

Los resultados zamoranos del día los completó el triunfo de Unai Llerena en el cuadro júnior ante Maximiliano Prada (6-1 y 6-1), esperando su debut en un cuadro absoluto masculino en el que ayer ganaron Eduardo Vega y Hermes Esteban.