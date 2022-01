La víspera del día de Reyes se antojaba complicada para un CD Benavente que daba la bienvenida al nuevo año recibiendo en un partido amistoso al Real Ávila CF, equipo de Tercera RFEF. Sin embargo, pese a que, a priori, se trataba de un rival superior, los tomateros tuvieron al conjunto castellano contra las cuerdas durante todo el partido, para después dejar escapar su ventaja con dos errores puntuales.

El bello, aunque gélido atardecer que se presenciaba desde el graderío del Campo Municipal Luciano Rubio de Benavente resultó ser una metáfora de lo que acabaría sucediendo en el partido. Todo estaba muy bonito para los tomateros, pero se torció y acabó dejando helados a los aficionados locales. Tras unos primeros minutos de tanteo entre los dos conjuntos, comenzó el aluvión de oportunidades visitantes, del que el equipo de Santi Redondo consiguió salir ileso e incluso llegó a perdonar una clara ocasión para ponerse por delante.

La locura estalló en el último minuto de la primera mitad, cuando el colegiado señalaba la pena máxima en el área visitante. Richi sería el encargado de patear el cuero y mandarlo a guardar para comenzar el nuevo año como terminó el anterior, inspirado de cara a portería. Sin embargo, en la acción inmediatamente posterior, una mano en el área local supondría el penalti que Ivi se encargaría de transformar en el 1-1 con el que el partido se iría al entreacto.

El CD Benavente poco a poco se hacía grande y, a los 24 minutos de segunda mitad, el colegiado volvía a señalar a los once metros en el área visitante. En esta ocasión, sería Izan el encargado de poner el 2-1 en el marcador y hacer soñar a la valiente hinchada local que, pese a la adversa situación meteorológica, no faltó a su cita y no dejó de animar a su equipo. La locura estallaría tan solo 12 minutos después, cuando una gran jugada de Camilo por la banda izquierda culminaría con la cesión hacia Álvaro que, solo ante el cancerbero visitante, definió con su bota derecha para poner el 3-1 en el marcador.

Otra de las metáforas que brindó la tarde al conjunto tomatero fue cuando se produjo un momentáneo apagón que dejó a oscuras a todo el recinto. Ese mismo apagón fue el que sufrieron los chicos de Santi Redondo que, a falta de un minuto, dejaron espacio a Javi de Mesa, que conectaba un balón directo a la escuadra de la portería local para poner el 3-2. El desastre se completó cuando, en la acción posterior, una fulgurante contra visitante culminaría en el gol de Rober, que la empujaba al fondo de la red en una posición dudosa, para hacer estallar la tensión en un partido que poco tuvo de amistoso.

Finalmente, los visitantes se hicieron con la victoria tras imponerse por 3-5 en la tanda de penaltis.