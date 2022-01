A nadie se le escapa que el COVID está volviendo a ser protagonista en el deporte a todos los niveles, y cada día son muchos los equipos que anuncian positivos en sus plantillas. Los clubes zamoranos no son una excepción y los casos siguen apareciendo marcando el trabajo diario de las plantillas. En el caso del CB Zamora Enamora ya tuvieron que hacer frente a dos positivos en el último partido del año (jugador y un miembro del staff técnico) y los últimos test realizados han arrojado dos nuevos casos en el equipo entrenado por Saulo Hernández. Por el momento, al menos por parte de Zamora, el encuentro de este fin de semana ante Clavijo sigue en pie, aunque falta por conocer si el equipo rival cuenta o no con contagiados en sus filas. “Esperamos que Marc se incorpore ya a los entrenamientos y, a mayores tenemos otros dos casos, pero se necesitan tres o más para suspender así que por nuestra parte no se aplaza, por ahora”, comentó el entrenador. Así, por ahora, el CB Zamora jugará este sábado en Logroño desde las 20.00 horas en busca de empezar el año por todo lo alto, salvo que el COVID lo impida.

