Con los datos negativos de la pandemia, la provincia de Zamora volverá a salir a la calle esta tarde para celebrar sus carreras de Fin de Año con la espada de Damocles del COVID amenazando a participantes y público. Con todas las medidas de seguridad posibles y exigibles, finalmente no se ha suspendido ninguna de las San Silvestres de la provincia, al contrario de lo que ha ocurrido en otras provincias porque los propios corredores se han encargado de asegurar las medidas de seguridad con una participación muy inferior a las de las carreras prepandemia. Concretamente, en la San Silvestre de Zamora se esperan algo más de 800 participantes, a los que se sumarán los cerca de 300 que correrá la de Toro, y otros tantos que se repartirán en las pruebas de San Juan del Rebollar y otras.

Se espera la participación de los mejores corredores zamoranos entre los que deben estar Diego Bravo, Angel Nieto, Fernando Lorenzo, Marcos Gómez, Jorge Rodríguez, Marco Ratón, etc. mientras que en féminas el pronóstico figura muy abierto al confirmarse las bajas por COVID de Alma de las Heras o Nerea Miguel que figuraban entre las favoritas. El programa de carreras comenzará a las 17.00 horas con los chupetines, apra continuar con los Sub 8, 14 y 16. A las 17.30 se dará la salida a la carrera de los mayores y diez minutos más tarde a los Sub 10 y Sub 12. Los dorsales podrán recogerse en el Ayuntamiento de Zamora desde las 11.30 horas, hasta media hora antes del inicio de las carreras. Los participantes recibirán una camiseta técnica .

El recorrido será el de las últimas ediciones con salida y llegada en la Plaza Mayor, por Renova, Sagasta, San Torcuato, Alfonso IX, Portugal, San Pablo, San Andrés, Plaza Mayor, Reina Corral Pintado, Santa María La Nueva, Hospital, Damas, Sor Dositea Andrés, Carniceros, San Martín, San Bernabé, Rúa de los Notarios, Obispo Manso, Arias Gonzalo, Fray Diego de Deza, San Ildefonso, Rúa de los Francos, Viriato, Ramos Carrión, Plaza Mayor.

En la tarde de ayer se disputó el trail Muy Silvestre en Codesal, con victoria para Santi Mezquita que reapareció tras mucho tiempo sin competir y María Díez que también está recuperando su tono ideal de forma. Mezquita se impuso a Marco Ratón que venía de ser segundo, como María Díez, en el Zangarun de Valorio, y tercero acabó Adrián Hernández. En la clasificación femenina, Díez Manzano fue primer por delante de otra especialista en carreras de montaña como es Elena Nogueras y completó el podio Cristina Folgado, de Triatlón Duero.

La VII San Silvestre del Rebollar se celebrará hoy en la localidad de San Juan del Rebollar a partir de las 15:30 h., organizada por la Asociación Cultural Carqueisa. La prueba senior se disputará sobre un recorrido de 5.000 metros, recorridos en parte por el tramo urbano de la localidad y en parte por caminos agrícolas. Se llevará a cabo una carrera infantil de unos 1.000 metros de longitud, a las 15:30 horas. Hoy mismo se podrán hacer inscripciones presenciales hasta las 15:00 horas. al precio de 8 euros. Se realizará entrega de chips, este se recogerá junto con el dorsal en el stand que la organización habilitará en la zona de meta. El chip se devolverá, una vez cruzada la línea de meta. Se establecen premios para los tres primeros en las categorías masculina y femenina. Al finalizar la prueba se hará un sorteo de regalos entre los participantes (andarines y corredores o corredoras). Las cantidades recaudadas serán entregadas a Pyfano, Asociación de padres, familiares y amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León.

En Toro se celebra también esta tarde la sexta edición de la San Silvestre Toresana, una carrera urbana por las calles de la ciudad sobre 4.700 metros. La salida tendrá lugar a las 18:00 horas. El lugar de salida y meta estará en el Arco de Corredera. Podrán realizarse inscripciones fuera de plazo hoy mismo desde las 17:00 horas y hasta media hora antes de la salida.

El importe de la inscripción será de 5 euros desde los 7 años en adelante. Habrá premios para los tres primeros clasificados en las categorías absoluta masculina y femenina. Asímismo se premiará a los mejores disfraces y al primera Papa Noel en cruzar la línea de meta.

El programa de la prueba será el siguiente: 17:00 a 17:45 horas.- Recogida de dorsales en Bar Reyes Católicos. 18:00 horas. Salida. 18:15 horas.- Llegada estimada de los primeros participantes. 18:35 horas. Carrera Chupetines de 0 a 6 años. 18:45 horas.- Entrega de premios a los vencedores.