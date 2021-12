Sara García se encuentra visiblemente afectada por esta contrariedad pese a que su estado físico es normal pese al positivo, y señaló ayer en un vídeo publicado en sus redes sociales que “hemos tenido una segunda oportunidad, un segundo test y estoy segura de que ha sido un fallo, que va a dar negativo porque todo es muy extraño”, García se muestra sorprendida de que su pareja, Javier Vega, diera negativo cuando llevan conviviendo y aislados durante mucho tiempo: “Esperaremos el resultado de esta segunda prueba”, al tiempo que dio las gracias “a todos los que me estáis apoyando, he recibido un montón de mensajes, no sabéis lo duro que se está haciendo esto. Muchas gracias a todos y espero veros en carrera”. La ingeniera zamorana dio positivo en el test realizado en Arabia Saudí a todos los participantes en el Dakar y, en un principio, según el protogolo tendría que dejar la carrera y cumplir una cuarentena de siete días para poder salir del país. Sin embargo, la organización ha decidido relajar un tanto las normas ante la alta incidencia que está habiendo también en el seno del Dakar, y se decidió realizar ayer un segundo test a todos los positivos.

La zamorana pasó en la mañana de ayer ese segundo test y se encuentra cumpliendo la cuarentena en su habitación del hotel, esperando el resultado para saber si podrá correr a partir de mañana el Dakar. Hay que señalar además que la sudafricana Kirsten Landman, rival de Sara García en motos, dio positivo antes de viajar a Yeda. Además, el copiloto de camiones español José Luis Criado, el piloto de motos italiano Danilo Petrucci (Tech 3 KTM Factory Racing) y el piloto argentino Jeremías Gonzalez Ferioli también dieron positivo. Danilo Petrucci, piloto de MotoGP durante diez temporadas dejó la categoría reina del motociclismo para enrolarse en un reto totalmente diferente, del asfalto a la arena, las dunas y las ocas, y que le rondaba en la cabeza desde hace tiempo. Con una preparación corta de tres meses entre el final del Mundial y el inicio del Dakar, lastrada por una lesión en el tobillo derecho, le surge este nuevo contratiempo. Al igual que Sara García, es asintomático y está a la espera de que la organización les haga otro test PCR con la esperanza de que haya sido un falso positivo y tomar la salida en Yeda este sábado. El argentino Kevin Benavides, vigente campeón, parte como favorito para hacerse con el triunfo en la prueba de motos de la 44ª edición del Rally Dakar que comienza el 1 de enero, en la que parte como imagen de la gran lucha entre su antiguo equipo y gran rival, Honda, y su actual marca, KTM, a la que llegó tras proclamarse campeón.“Mi objetivo es ganar con dos marcas diferentes y esto me motiva mucho, así que estoy deseando que empiece esta edición”, dijo este mismo jueves el piloto en rueda de prensa. Algo que sería histórico en la prueba y que evidencia la lucha entre las dos principales marcas del Dakar sobre dos ruedas, y que cuentan con más armas que optan a la victoria. El cambio a Arabia Saudí en 2020 puso fin al reinado de KTM, de 18 victorias consecutivas sin incluir el parón de 2018 por las amenazas de Al-Qaeda, que ahora buscan recuperar con el dorsal ‘1’ de la competición, dos acompañantes de gran categoría y muchas piezas dispuestas en ‘equipos satélites’.