El base catalán Marc García y el preparador físico del CB Zamora, Félix de Fuentes, dieron positivo en la mañana de ayer y han sido apartados del Zamora Enamora, según confirmó el club rojiblanco. García no pudo actuar en el partido contra el Círculo Gijón en el que se adoptó la decisión de que los jugadores no realizasen el saludo final para evitar en lo posible el contacto entre ellos. El resto del equipo rojiblanco dio ayer negativo pero a nadie se le escapa que podrían producirse en las próximas horas o en los próximos días nuevos positivos entre la plantilla que dirige Saulo Hernández. El Zamora Enamora se suma así a los equipos que están sufriendo contagios en sus plantillas y de hecho, este miércoles se suspendieron por esta razón el Zornotza-Navarra y el Cantabria-Ourense.

El entrenador del Zamora Enamora valoró la victoria lograda ayer por su equipo con muchas reservas respecto al juego desplegado: “Estoy súper contento porque la victoria cura todos los males, encima todo salió a la perfección porque ha sido un partido muy vistoso para el espectador, los dos exjugadores nuestros, Libroia y Mendikote, han hecho un auténtico partidazo, ha habido emoción, ha habido entrega, de todo. Pero yo no me siento a gusto de nuevo con cómo consigo que los jugadores hagan su trabajo, ni con cómo consigo hacer las rotaciones, ni con una primera parte en la que parecía que veníamos del partido de Algeciras y nos meten 42 puntos en nuestra casa. Afortunadamente, lo hemos arreglado en la segunda parte en la que, en treinta minutos, nos meten sólo 46. Al final, no se puede pretender siempre ganar jugando bien, lo importante es ganar y hay que sacar los partidos jugando bien, jugando mal o regular. Si volvermos atrás en el tiempo, dijimos que venía una época complicada cuando llegaron los últimos tres fichajes porque casi no iba a haber tiempo para entrenar con ellos pero desde entonces hemos ganado cuatro de cinco partidos. Éste se lo dedicamos a Marc y a Félix”.