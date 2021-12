La piloto zamorana Sara García se ha contagiado de coronavirus a solo unas horas de comenzar el Dakar. Ella misma ha sido la encargada de anunciar la mala noticia y narrar su aislamiento: "Llevo muchas horas encerrada en una habitación de hotel con la compañía de un gran nudo en el estómago y una palabra retumbando en mi cabeza: POSITIVO".

Si no cambian los protocolos de aislamiento, García corre el riesgo de quedar fuera de la carrera. Sin duda, el Dakar "no ha empezado como esperaba y no paro de pensar en todas las personas que estáis detrás de este proyecto".

En este sentido deja clara una cosa: "Lucharé hasta el último minuto".