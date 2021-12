El concejal de Deportes de Zamora, Manuel Alonso, ha salido al paso de las críticas surgidas en los últimos días sobre el apoyo institucional que recibe el piragüismo zamorano, recordando que “sólo contando los últimos cuatro años , se han invertido más de 110.000 euros, sin contar subvenciones a clubes, becas, personal, etc.” en este ¨deporte.

Respecto al funcionamiento del Centro Municipal de Piragüismo que ha sido cuestionado tanto por clubes como por la propia Federación, Manuel Alesander Alonso ha explicado en declaraciones a este periódico que “aunque para mi es algo menor, no deja de ser interesante que fuimos nosotros quienes propusimos un nuevo reparto de espacios en los hangares, porque mis antecesores no querían meterse en ese “fregao” y llevaba la cosa estancada años”.

Respecto a la inversión en eventos deportivos, Alonso recuerda que “se han apoyado todos aquellos que se nos ha solicitado por la Delegación, aumentando en 1.000 euros la cuantía que se daba al Descenso Ibérico. También se apoyó subiendo aún más dicha cuantía para traer un evento más importante, aunque con la pandemia, no pudo ser. Por suerte, y a pesar de que en el pasado mi propuesta de hacer en Zamora el Campeonato de España de Maratón fue rechazada por el Presidente de la Federación Española -cosa que comparto públicamente ahora por primera vez-, me congratula que la Delegación este año quiera ir a por ello, para lo cual, ya le he dado el apoyo municipal”.

Manuel Alonso ha señalado también que, por primera vez, el año pasado se han organizado Juegos Escolares de verano, “para lo que quisimos contar con el piragüismo. No voy a entrar aquí en los problemas que tuvimos para sacar esta idea adelante, porque no quiero hacer leña del árbol caído. Decir que al final el empeño por querer dar visibilidad al piragüismo pudo, y con un coste de 4.807,16 euros, la Federación de Castilla y León, se hizo cargo”.

Destaca también el edil zamorano las “numerosas becas que se han llevado los piragüistas desde que pusimos en funcionamiento este tipo de subvención. Es sin duda el deporte más beneficiado, obviamente merecido por aquellos deportistas que se lo han currado”.

Y continuando con el análisis de la situación del Centro Municipal de Piragüismo, Manuel Alonso añade que “a pesar de lo que se dice, somos nosotros los que comunicamos a los clubes todo lo que tiene que ver con el centro, y son ellos los responsables de dar esa información a sus deportistas. También somos los que respondemos a todas aquellas cuestiones que se nos plantean, a pesar de que la información ya haya sido trasladada”.

También reconoce el concejal de Deportes la falta de personal en periodos de vacaciones como la Navidad, “porque los trabajadores también tienen derecho a descansar y a estar con su familia, dando permiso a los usuarios del centro de piragüismo para utilizar el vestuario de la piscina de la Ciudad Deportiva en su horario de apertura (que es el mismo horario que tiene la gente y otros clubes para ir a nadar) y pudiendo utilizar con total normalidad los hangares”.

“Somos nosotros los que hemos invertido en obras 60.000 euros en el Centro de Piragüismo, sin contar las “ñapas” que han sido varias a lo largo de estos años. También somos los que, en consenso con los clubes, abrimos el centro de piragüismo por las mañanas a reservas de clubes a nivel colectivo, y por las tardes a deportistas de dichos clubes a nivel individual, cosa que seguiremos haciendo después de Navidad”.

Defiende además Manuel Alonso el reglamento de uso de instalaciones: “Les hemos dado espacio para que nos aporten ideas y sugerencias para modificarlo antes de ser sometido a pleno. Porque los clubes y deportistas deben cumplir unas normas municipales al igual que deben cumplir unos reglamentos deportivos”. Y anunció asimismo que de cara al 2022, “tenemos prevista la compra de ergómetros nuevos y más material para el gimnasio del Centro de Piragüismo, ahora que el acceso y el uso está regulados y hay un control sobre lo que ocurre dentro”.