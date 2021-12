El Zamora CF inicia sus vacaciones y comienza una previsible época de llegadas y despedidas. Es el turno de César Villafañe que, junto al entrenador, Yago Iglesias, tratará de reforzar una plantilla que, aunque ha mejorado sensaciones, necesita más para lograr la permanencia en Primera RFEF. Ya ha habido un fichaje, el de Jordan Sánchez, y se esperan más.

–Se llega al parón navideño en descenso, pero la última victoria en Valladolid permite respirar.

–Sí, para nosotros era una final porque te permitía reengancharte de alguna manera. Después de todo lo que hemos vivido en la primera vuelta, ahora tenemos puntos en contra, pero no como lo de antes.

–¿Ve una mejoría de sensaciones en el juego del equipo?

Sí es verdad que las sensaciones son distintas. Los últimos tres partidos de Liga no has perdido, has metido muchos goles y la sensación cambia.

–¿Anímicamente ve al equipo mejor?

–El equipo anímicamente ha mejorado muchísimo. Los jugadores se les ve con mucha confianza. Se ha visto en el campo que hay materia y ellos están con muchas ganas de revertir la situación.

–Ahora vienen unos días de descanso, hasta el 2 de enero, que van a venir bien para resetear.

Yo creo que sí. La mayoría de los jugadores son de fuera y algunos llevan desde verano sin poder ir a casa porque viven lejos. Estar con la familia después de las situaciones que se han vivido durante este primer periodo de Liga les va a venir bien para desconectar.

–El que no puede desconcertar es usted. Ya se ha anunciado a Jordan Sánchez, pero se esperan más.

–Yo no desconecto nunca porque al final tengo que estar siempre mirando el mercado para ver lo que hay, lo que se necesita, las posibilidades… Hasta donde puedes llegar. Es un cúmulo de cosas y nosotros nunca paramos. Ahora se abre una ventana de hacer fichajes y siempre estamos al tanto del mercado e iremos viendo qué hacemos con las posibilidades que hay. No obstante, sí quiero decir que estamos muy contentos con la plantilla que hay.

–Desde la lesión de Jon Magunagoitia se ha hablado de la necesidad de un portero, y no lo ha ocultado.

–Sí, claro. A día de hoy tenemos solo dos porteros e imagínate si se lesiona uno de ellos, nos quedamos solo con uno. Es verdad que está el filial, pero es una categoría (Provincial de Aficionados) que ahora mismo el salto es muy grande hasta el primer equipo. El puente es muy grande para un chico que 19-20 años que no tiene experiencia. Entonces, estamos ahí mirando. Es verdad que el tema de porteros, dependiendo también ficha sub-23 o sénior, es más complicado porque porteros sub-23 del nivel de Jonmi es difícil encontrar, sobre todo en el mercado de invierno y es más factible un portero sénior.

–Se habla claramente de la opción de Casto Espinosa, del Extremadura UD.

–Nunca he hablado con él, ni con su representante. No sé de dónde viene eso porque no nos hemos puesto en contacto con él (al menos en el momento de esta entrevista).

–Sea como sea, para fichar sénior hay que dar bajas.

–Por eso digo que la primera idea es fichar a un portero sub-23, aunque repito que el tema está complicado.

–¿Cómo está el tema de los lesionados Coque y Vallejo para que pudieran tener ficha a partir de enero o no se contempla por ahora?

–Están en plazos. Coque va entrando más y Vallejo no se ha metido con el grupo. Tenemos que ver las cosas porque a lo mejor no están tiempo. Lo que está claro es que si entra gente otros tienen que salir porque fichas no tenemos. Peor a lo mejor ellos no están en tiempo por las lesiones.