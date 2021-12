El jugador del Zamora CF Dani Espejo señaló ayer que “el equipo ya ha pasado página respecto al partido contra la Real Sociedad y ya estamos pensando en el domingo que es el partido importante de esta semana y con mucha ilusión de ir a Valladolid y conseguir la victoria”. El carrilero rojiblanco asegura que “el equipo está trabajando bastante bien y se está viendo en el campo aunque los resultados engañen porque creo que podríamos habernos llevado alguna victoria más. Contra la Real, hicimos unos primeros 45 minutos mientras el físico aguantó pero el gol cambió todo al principio de la segunda parte porque ya nos obligó a exponernos un poco más y ellos demostraron la calidad que tienen. Pero estamos concienciados de que el domingo vamos a ir a Zorrilla a competir y daremos nuestra mejor versión para conseguir los tres puntos”.

El jugador del Zamora no cree que el hecho de que el partido se juegue en el estadio Zorrilla, vaya a influir decisivamente: “Jugamos once contra once y da igual que sea en su campo habitual o en Zorrilla, sabemos lo que tenemos que hacer para conseguir los tres puntos y en ello estamos”. A su juicio, algunos goles “han venido por errores de concentración y sabemos que tenemos que mejorar en eso porque cuando hemos conseguido mantener la portería a cero, hemos sumado de tres que es lo que necesitamos ahora mismo”, declaró el jugador andaluz que ha jugado muy poco hasta ahora.