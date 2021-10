Al término del partido, el técnico Iván López señaló estar “muy contento” con la capacidad para remontar de su equipo pero apuntó a la “falta de instinto matador” y a que “hay que aportar más en defensa” como debes que acabaron costando la derrota en el partido ante BM Alarcos.

“Del encuentro me quedo con que el equipo ha sabido reaccionar de una parte a otra. Estoy contento con esa capacidad de reponerse tras vernos de siete u ocho abajo en el marcador, encima ante un rival que es claro candidato al ascenso”, comentó, añadiendo: “Aún así, tenemos que tener un poco más de instinto matador a la hora de cerrar los partidos y saber que hay bolas que son mucho más importantes que otras”.

López no dudó en afirmar que, las escasas rotaciones en la segunda mitad, obedecieron a un plan de partido y cuestiones tácticas, no al desempeño de algunos jugadores en el primer acto. “Yo no castigo a nadie porque los chavales trabajan todos muy bien y estoy contentísimo con su entrega en el día a día. Al final, en las segundas partes es más difícil rotar. Sobre todo si las cosas van bien, como hoy, que hemos ido poco a poco remontando hasta ponernos por delante”, comentó, añadiendo: “Es complicado realizar rotaciones en un momento así y solo hemos hecho cambios en defensa para no desajustarnos. Aun así, es verdad que sí que necesitamos un poco más de la gente en la parcela defensiva, lo he dicho desde el primer día. Aquí no se puede ir a dos cambios en ataque-defensa todo el partido, eso complica la rotación”.

En cuanto a su no intervención en los últimos segundos de partido, cuando pudo pedir tiempo muerto con 30-30, el técnico destacó: “Es parte del juego. Hemos jugado bien la situación, sacando un lanzamiento claro por la zona derecha. Muchas veces los entrenadores pedimos tiempo muerto y la liamos. A mí esto me sirve para aprender que hay veces que debes dejar al equipo resolver el problema. En esta ocasión, el equipo la ha jugado muy bien pero no se ha metido. Si hubiera entrado, nos habríamos puesto por delante y, posiblemente, se hubiera cerrado el partido”.