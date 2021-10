Jacinto Carbajal asumió la derrota de su equipo porque “hoy era el día que había que estar un poco mejor en ciertas situaciones y no lo hemos conseguido. Jairis ha dominado el rebote y en un día en que nuestros porcentajes bajan, resulta determinante. Hemos jugado al ritmo que ellas querían, nosotros hemos intentado ir a un ritmo alto y no nos han acompañado los porcentajes. En la segunda parte no hemos sido capaces de estar en nuestro juego de ser fieles a nuestras ideas. Ellas consiguieron la iniciativa en el marcador y ya no la han soltado”, declaró Carbajal.

El entrenador del Recoletas Zamora reconoce que “ha sido una buena lección para el equipo y para todos. Tenemos que ser más serias en segundas opciones, en el rebote y por ahí se nos ha ido mucho. Hay que estar un poco más serias atrás y es lo que nos llevamos, una lección para el siguiente partido”, señaló el técnico.

En el descanso se rindió un homenaje a Laura Fernández Corbalán, jugadora del club murciano durante 9 temporadas (7 como capitana del primer equipo senior femenino), logrando dos ascensos a LF2 y jugar la fase de ascenso a LF Endesa. Tras ver un vídeo dedicado a ella, se descubrió su camiseta con el número 8 en una de las paredes del pabellón.

Después, Laura dirigió unas palabras al público asistente, en el que había familiares, compañeras y multitud de amigos que quisieron acompañarla este importante día. Estuvo acompañada por Salvador Costa, presidente del club, Javier Lisón y Joaquín Buendía, alcalde de Alcantarilla.