El Zamora CF afronta esta tarde (17.00 horas) una nueva final de la Liga como van a serlo todos los partidos que dispute mientras no sea capaz de enderezar su errático rumbo en la clasificación de la Primera RFEF. Situado en puestos de descenso y a cuatro puntos de la salvación, en equipo rojiblanco necesita ganar esta tarde pero el rival no será sencillo.

No cabe duda de que la situación del equipo es preocupante, pero existen algunos datos que permiten un cierto optimismo de cara al futuro. Uno de ellos pueden ser los 9 goles en contra, una cifra que sobrepasa el Racing de Ferrol con 7, pero que hay que ascender hasta la décimo posición para encontrar otro equipo con menos goles en contra que el zamorano, un Extremadura que también figura con siete. Por contra, el equipo de Movilla es, con diferencia, el que menos goles marca. Tres goles en siete partidos es un paupérrimo resultado al que solo se acerca el Tudelano, farolillo rojo, que ha marcado un gol más.

Resulta evidente que el equipo rojiblanco tiene muchas dificultades para ver puerta, pero su rendimiento en ataque no se merece ese 18º puesto de la clasificación, porque los de Movilla sí crean ocasiones de gol en sus partidos.

Por otra parte, si la salvación está actualmente a cuatro puntos, también lo está el décimo tercer puesto, que ocupa el Athletic B con ocho puntos.

David Movilla explicó cuál es la situación del equipo tras este decepcionante comienzo de la campaña: “Pienso que no hay ninguna situación que no sea susceptible de empeorar, pero vamos a pensar en aquello que tenemos, que sí estamos logrando. Estamos responsabilizados y los futbolistas son los primeros que quieren ganar partidos aunque a veces no recogen lo que siembran. Más que lamentarnos de lo que no logramos, tenemos que perfeccionar lo que estamos haciendo, superar los errores porque al final el resultado va a llegar y este equipo está tocando a la puerta de esos buenos resultados. Vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para revertir la realidad que sufrimos”.

La principal novedad en el equipo de hoy será el regreso a la titularidad de Jon Villanueva tras la lesión que sufrió el pasado domingo Magunagoitia que tendrá que estar al menos seis meses de baja para recuperar la rotura de ligamentos que se produjo en una salida ante un rival. En la defensa podrían continuar Parra, Piña, Codero y Jon Rojo. En el pasado partido, Movilla optó por situar a Juanan y Luque como medios centros, desplazando a la izquierda a Carlos Ramos, con Dani Hernández por la banda derecha. Baselga y Losada fueron los delanteros aunque en esta línea está realizando muchas probaturas en partidos anteriores el entrenador rojiblanco, y podrían entrar Dieguito, Coscia o Adri Herrera.

El Zamora tendrá esta tarde enfrente a un SD Logroñés que viene de ganar por 0-1 a sus vecinos del UD Logroñes, con los que comparten el estadio Las Gaunas.

El entrenador Raúl Llona ha convocado a los siguientes jugadores para el partido de hoy: Porteros: Jero, Castillo y Becerra. Defensas: Borja, Llácer, Paredes, Pelayo, Cubero, Caneda, Ledo, Deiby y Ocerinjauregi. Centrocampistas: Javito, Arnedo, Marcos, Emilio, Sandoval, Cordovín, Albisua, Calderón, Pirri y Diego Esteban. Delanteros: Jon Ander, Soberón y El Haddadi.

El partido será arbitrado por el catalán Albert Catalá Ferrán, con Jordi Fulla Planas y Daniel Lucas Gómez, en las bandas.

INICIO DE JORNADA

La jornada en el Grupo 1 de Primera RFEF comenzó ayer con la victoria del Real Unión en su visita al Calahorra (2-4). Fue un partido emocionante que comenzó con gol local en el minuto 11 marcado por Jorge Martínez. Dos minutos tardó el Real Unión en empatar de nuevo y otros dos más tarde fue Carlos Vicente el que puso el 2-1.

El nuevo empate del Real Unión (2-2) llegó en el minuto 36. Pero no fue hasta el 85 cuando el equipo vasco se decidió a sentenciar con el 2-3 de Sergio Llamas y de nuevo a los dos minutos llegaba un nuevo tanto para poner el 2-4 definitivo, obra de Mikel Pradera.

También esta tarde-noche se disputarán los partidos del grupo 1 de Primera RFEF que protagonizarán Leonesa-Extremadura (17.00 horas) y Deportivo La Coruña-San Sebastián de los Reyes (19.00 h.).