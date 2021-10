El jugador del Zamora Enamora Erikas Kalinicenko se mostró ayer muy satisfecho por la primera victoria conseguida por el equipo zamorano el pasado fin de semana en Salamanca: “Empezar ganando fuera es muy difícil y, de hecho, hemos sido el único que ha ganado fuera en la jornada” aunque puntualizó que el abultado marcador final es un tanto engañoso porque “se produjo en el último momento del partido. A lo largo del partido fuimos muy igualados, nunca tuvimos la sensación de ganar de 25 a lo largo del partido”.

Kalinicenko está teniendo que cambiar un tanto su estilo de juego en el CB Zamora: “Estoy intentando aportar más cosas que no sean solo el tiro de tres puntos y en este partido no fue un día en que estuviese acertado como me hubiese gustado pero muy contento de estar aquí, progresando poco a poco”. El jugador lituano reconoce que “siempre es difícil de salir de tu zona de confort. Para mi, estos últimos años, solo era coger el balón y tirar, y dar un paso adelante, probar cosas que no has hecho es difícil porque te arriesgas a fallar, a equivocarte. Pero tengo muchas ganas de intentarlo, de crecer más y de seguir trabajando”.

En cuanto al partido de este sábado contra el Tizona Burgos, Kalinicenko explicó que “no hay ningún partido fácil en esta liga. Con todo el respeto para Aquimisa, creo que es un rival más difícil porque Burgos, además de ser un recién descendido, ha hecho un equipo muy físico para regresar a Oro”. Tizona ya se enfrentó al CB Zamora en la Copa Castilla y León en el Angel Nieto, aunque el jugador señala que “las pretemporadas son otro mundo, se trabajan muchas cosas, se puede haber entrenado ese mismo día; un partido de pretemporada te da cositas pero no se puede comparar con uno de Liga”.

Por su parte, Saulo Hernández, entrenador del Zamora Enamora, insistió en que no hay que fiarse mucho de un partido de pretemporada pero aún así, la realidad es que Burgos quedó campeón de la Copa Castilla y León, fue a la Copa LEB Oro y estuvo a punto de ganar a todo un Real Valladolid y a Palencia. Ya en pretemporada pudimos ver el nivel físico y de calidad que tienen. Aquí nos ganaron pero no de una manera cómoda porque al final el resultado fue apretado, pero sí que ellos fueron ganando todo el partido, y ahora es nuestra obligación y nuestra ilusión intentar conseguir la victoria”.

Saulo Hernández destacó como la clave del partido que Burgos es un equipo que “propone un nivel tremendo de actividad y de contacto. Eso hizo que el partido de pretemporada fuera loco, con infinidad de errores, de pérdidas, y de despropósitos, de lo que ellos salen beneficiados” y ante ese nivel físico, estamos “trabajando esta semana de que manera deben jugar nuestros jugadores y ojalá el sábado podamos dar nuestra mejor versión”.

Respecto a la victoria contra Aquimisa Carbajosa, Saulo Hernández también destacó que “el resultado es totalmente engañoso. Nos fuimos al descanso cuatro arriba, y al inicio del último cuarto íbamos seis arriba. El partido fue un “toma y daca” que solo al final se rompió de un lado. Pero no sabemos el nivel real de Aquimisa, puede que después de quince jornadas sea líder o puede ser el último clasificado, lo que pondría en valor lo que hemos conseguido esta jornada. Pero lo más importante es que la verdadera fuerza del equipo ahora mismo, no es si falta un jugador o si tenemos más centímetros o menos, sino que se están dejando la vida en cada entreno y en cada partido. Y cuando vas al cien por cien, en el deporte normalmente pasan cosas buenas”, aseguró el entrenador zamorano.