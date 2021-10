El zamorano Omar Cadenas consiguió la victoria este domingo en el circuito de Navarra y se proclamó subcampeón de Castilla y León de motociclismo en la categoría Japoclasic A-Pre 89. Omar Cadenas pagó las consecuencias, una vez más, de una averia en su moto.

Antes de comenzar la ronda de entrenamientos para la clasificación de salida, la moto de Omar Cadenas volvía a fallar y no pudo salir a la ronda clasificatoria. Los mecánicos personales del equipo Miel Monte Aliste, Servimoto Cundo, Alejandro Fernández y Félix Ángel González, se pusieron a trabajar de inmediato y consiguieron que en la tarde del sábado, la moto ya estuviera lista para competir el domingo, aunque esto le costó caro a Cadenas, ya que por no poder competir el sábado, ya no podría optar al título de campeón de Castilla y León.

Tras recibir los ánimos de su equipo en boxes, el piloto zamorano salió con toda la adrenalina este domingo, con la moto al cien por cien y respondió proclamándose vencedor de la carrera de Navarra. De esta forma no sólo subía a lo más alto del podio sino también alcanzaba el título de subcampeón de Castilla y León en Japoclasic A-Pre 89.