El Zamora Enamora ha comenzado la temporada con una convincente victoria (60-79) en el derbi autonómico contra el Alquimisa Carbajosa salmantino al que ya se había impuesto en la Copa Castilla y León. Pese a que el equipo zamorano espera todavía refuerzos y sigue sin poder contar con Manu Vázquez por lesión, cuajó un partido muy serio en el que nunca se vino abajo y mantuvo una gran regularidad que terminó por agotar a un rival falto todavía de rodaje.

En el equipo de Saulo Hernández la clave estuvo en el buen rendimiento de las rotaciones y en la regularidad que mostró el equipo estuviera quien estuviera sobre la cancha. Y ya desde los primeros instantes, con una brillante dirección de Malik, que hará olvidar a Sango o a Toni Libroia, el Zamora Enamora se escapó a un 5-14 que hizo saltar todas las alarmas en el pabellón de Cabajosa. El Aquimisa, sin embargo, logró sobreponerse y firmó una brillante reacción que le permitió acercarse a dos puntos y cerrar el primer crto con 18-19.

La mejoría charra se mantuvo al comienzo del segundo cuarto y a base de triples, la ventaja pasó al bando local. Alex Zurbriggen se encargó con otra canasta de tres puntos de volver a poner las cosas en el bando zamorano con 24-26, y Kalinicenko se sumó al festival triplista para mantener la ventaja visitante.

El Zamora Enamora recuperó el buen juego y ahora se sumaba al perímetro el irlandés Jacob Round que se encargaba de mandar el partido al descanso con 33-37.

El partido se reanudó en una clara tónica de igualdad que se mantuvo hasta el minuto 28 cuando los zamoranos volvieron a apretar en defensa para que Zurbriggen continuase con el trabajo anterior de sus compañeros, y el marcador poco a poco se fue abriendo hasta el 49-60 tras un parcial de 0-9 para completar el parcial. Y el último cuarto se iniciaba con una jugada de NBA con un pase de baseball de Malik desde su zona, a Solarin que machacó el 53-64.

No acusaba el desgaste físico el Zamora Enamora ni la entrada en bonus que se produjo en el minuto 33. Los zamoranos mantuvieron la cabeza muy fría frente a un rival que no acertaba y Jacob Round se encargó de dar la puntilla al Carbajosa con un 3+1 a falta todavía de cuatro minutos (60-73) al que ya no pudieron responder los salmantinos.