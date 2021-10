Javier Hernanz ya se ve como presidente de la Federación Española de Piragüismo. Cree que lo será oficialmente dentro de mes y medio, cuando concluya el proceso iniciado con la presentación de una moción de censura contra el actual, Pedro Pablo Barrios. “Ha cometido el grave error de prescindir del grupo mayoritario en el piragüismo español”, explica Hernanz, convencido de que darán la vuelta al resultado que en febrero hizo presidente a Barrios: “Tuvimos 48 votos, por los 52 suyos, pero las autonómicas que me apoyan suponen el 65 por ciento de las licencias en España”.

Cinco de los siete presidentes de federaciones que respaldan a Hernanz estuvieron en la semana pasada en Arriondas: Sergio Arana, presidente del País Vasco; Miguel Gallo, de la Asturiana; Alfredo Bea, de la Gallega; Juan Carlos Fuentes, de la Balear, y Francisco Valcarce, de la Madrileña. No pudieron acudir los representantes de Cantabria y Ceuta, pero Hernanz asegura que comunidades como la aragonesa, que en su momento apoyaron a Barrios, ahora están con él: “Han visto que Pedro Pablo no ha cumplido su palabra de unir los dos grupos para trabajar juntos”.

“Estamos convencidos de que vamos a ganar. Hace un mes no lo teníamos claro, pero ahora sí. Ha llamado tanta gente del bando contrario que nos animó a presentar la moción. Estaremos por encima de los 60 votos”. Reconoce que Barrios puede intentar revertir la situación porque “maneja un presupuesto que nosotros no tenemos, pero esperamos que no utilicen los recursos para comprar votos porque dejaría el piragüismo a la altura del betún”.

Asegura que se decidió a dar este paso, de la piragua al despacho, porque “me lo pidieron mis compañeros de selección hace dos años. Tengo formación en Derecho y he sido representante de los deportistas desde que tenía 20 años. Quiero que los palistas tengan los medios necesarios y una salida laboral para el momento en que dejen el piragüismo. La Federación Española tiene que trabajar por los deportistas, los entrenadores y los clubes, la gente que está en el agua. Lucharé por lograr una formación profesional y por firmar convenios con las empresas. Los piragüistas tienen que ser un caramelo para las empresas”.

Barrios contestó a Hernanz en declaraciones al portal iusport que en una federación deportiva la representatividad recae en la asamblea general, y no en la junta directiva.

“Javier perdió las elecciones por cuatro votos (52-48), y unos meses después anuncia la interposición de una moción de censura contra mí sin motivo alguno, ya que, por no tener, no he tenido tiempo ni de equivocarme”, asegura el presidente asturiano. “Lo que hemos hecho entre todo el equipo que forma la RFEP ha salido bien; lo mejor que podía salir, dadas las circunstancias”, añade en sus declaraciones al portal iusport.

“Javier Hernanz dice que he cometido el grave error de prescindir del grupo mayoritario y que ni hay proyecto, ni equipo de gobierno que gestione absolutamente nada. Sin embargo, en lo poco que llevo al frente del piragüismo español hemos cumplido con todo lo que teníamos por delante, que era mucho, Juegos Olímpicos incluidos, y en menos tiempo de lo habitual, al estar el calendario muy comprimido por la pandemia”, añade.

El presidente asegura que “no voy a ser yo quien no reconozca la gran labor de las federaciones territoriales, aunque la RFEP está para mirar por todo el piragüismo español, no por intereses particulares, y ser la que aúne todos esos esfuerzos, aplicando criterios justos e imparciales”.