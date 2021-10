Luis Enrique Martínez, entrenador de la selección española de fútbol, habló sobre el debut de Pablo Martín Páez 'Gavi', que a sus 17 años se convirtió en el jugador más joven de España en debutar, y de quien dijo que juega "como en el patio de su casa".

El técnico del combinado español alabó el partido del centrocampista del Barcelona, que ante Italia en las semifinales de la Liga de Naciones fue titular y jugó a buen nivel. "Ya hablamos de un caso nada normal y él está jugando como en el patio de su casa. Es un gusto verle. Es un jugador con calidad y personalidad. Es el futuro de la selección como otros muchos jugadores", comentó en Televisión Española.

El técnico de España analizó el choque ante Italia y declaró que sus hombres disputaron "un buen" encuentro entre dos rivales que pusieron sobre el césped sus mejores armas. "Hemos vuelto a generar mucho peligro. Ellos también nos han complicado, pero muy contento. Con entrenamiento y medio es difícil que los jugadores identifiquen las situaciones de juego que buscamos Han estado muy bien y con actitud", señaló.

"Lo mejor, un poco desde siempre que estamos nosotros, es jugar nuestro partido donde sea y en la competición que sea. Defender presionando, correr riesgos, ser valiente y soy un privilegiado porque tengo una lista de 30-40 jugadores que rinden", añadió.

Cuestionado por si España puede echar de menos tener un nueve, resaltó que su equipo ya los tiene a su modo: "Tenemos nueves. Llegamos al gol de manera asociativa. Ferran y Oyarzabal han estado espectaculares. Marcos Alonso, los más habituales... es fácil decirlo pero estamos cumpliendo que llegamos arriba como equipo."

Además, dejó claro que el fallo en el tanto de Italia no fue de Pau. Para Luis Enrique fue un error en cadena de muchos futbolistas. "El rival también juega. Los jugadores no dependen de errores y aciertos, dependen de intentos. Hemos tenido ocasiones para hacer más goles, aparece que nos cuesta cerrar el partido. Ahora, ni Lukaku ni Mbappe: Francia o Bélgica. Los equipos son los que ganan. Los jugadores buenos tienen que decir, pero son los equipos. Los dos equipos son muy buenos. Vamos a intentar sumar títulos", manifestó.

Ferrán: "Pienso en la final"

Por su parte, Ferrán Torres aseguró que aunque tiene molestias físicas por las que fue sustituido, "ya piensa en la final". El jugador del Manchester City fue sustituido en el minuto 49 por Yeremy Pino. Después, en declaraciones a Televisión Española, aclaró que podría disputar la final: "Estoy bien, un poco de molestias pero ya pensando en la final", dijo.

Torres declaró que todos en España sabían que el choque era "muy especial" porque Italia eliminó al equipo de Luis Enrique en las semifinales de la Eurocopa. "Qué mejor que ganarles en casa en otras semifinales. Muy contento por el equipo. Con entrenamiento y constancia, llegan los resultados. Al final, el partido dura 90 minutos puede haber errores y aciertos, pero hay que ser constantes, lo hemos sido y hemos ganado", concluyó.

Yéremi Pino: "Es el trabajo de una carrera"

Asimismo, Yéremi Pino dijo tras su primer partido como internacional, que ha obtenido el premio al trabajo "de una carrera". Yéremi explicó cómo fueron sus primeros días a las órdenes de Luis Enrique: "Me siento muy orgulloso por la acogida que he tenido. Me han acogido muy bien y he salido con confianza y motivado. Es el trabajo de una carrera", dijo en Televisión Española.

"Salimos a por la revancha en su campo y en su país. Salimos a por todas, queríamos ganar y pasar a la final. Luis Enrique me dijo que eran momentos únicos y la revancha en su país. Es una locura de motivación la que nos dio. Que en la final venga el mejor, el que sea. Estamos muy preparados", finalizó.