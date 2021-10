“Si el Barça fuera SAD sería causa de disolución. En abril no podía seguir operando porque no había caja“. Así de contundente se ha mostrado Ferran Reverter, el CEO del Fútbol Club Barcelona, en la exposición de la 'due diligence' financiera sobre la gestión económica del club. “Es un ejercicio de transparencia pocas veces visto en un club”, ha dicho el ejecutivo, arropado por el presidente Joan Laporta y algunos miembros de la junta directiva, todos ellos presentes en el Auditori 1899 del Camp Nou. “La documentación que necesitas para certificar algunos asuntos ha sido muy difícil de encontrar”, ha argumentado Reverter para explicar la tardanza en presentar la due diligence.

“Hemos analizado el cierre del 18-19, de la 19-20 y los nueve meses hasta el 2021. Hemos mirado los contrato más importantes. Y colocando especial énfasis en cómo estaba la situación en marzo”, ha comentado Reverter, precisando que "la 'due diligence' toma la foto hasta el 17 de marzo".

“Hemos encontrado en esta 'due diligence' algunas cosas que nos han obligado a hacer un 'forensic' en el Espai Barça, compras, contratos y comisiones de jugadores”, ha revelado indicando que ese proceso “no se ha acabado todavía sino en las próximas semanas por lo que luego se tomarán decisiones”.

“Si el club fuera una SAD sería causa de disolución”, ha admitido el CEO, recordando que el club estaba en quiebra porque “había dificultades para pagar las nóminas. No podíamos pagar al mes siguiente pagar a nuestros trabajadores. Además de una deuda de 1.350 millones de euros. Había incumplimiento con los bancos, con la Liga, la UEFA y los estatutos. Hemos tenido muchos problemas para inscribir a nuestros jugadores”, ha dicho Reverter.

“Hemos encontrado un Camp Nou precario. Había más de 900 patologías en el estadio, 124 de ellas urgentes. Urgentes quiere decir críticas. Se ha hablado poco de la ciudad deportiva, de los campos de entrenamiento, hemos debido cambiar el campo 4, 5, 6 y ahora el 7 y el 9. Y el proyecto Espai Barça totalmente infravalorado. No estaba cerrado”, ha indicado Reverter, denunciando la gravedad de los problemas. “Deberemos cambiar la tercera gradería. Estaba muy mal dimensionado en tiempo y en importe. Se pensaba acabar en el 2021. Hablaban de 600 millones y todos sabemos que están a punto de hacerse 35 estadios o se han hecho. Y el precio medio es de 900 millones”.

Reverter ha dicho que se han encontrado “un club parado”. Y tan grave es que en “abril no podía seguir operando porque no había caja” como consecuencia de la mala gestión de Bartomeu, a quien no ha citado en el primer cuarto de una didáctica exposición del nuevo CEO del club.

"El Barça asume en cuatro jugadores una masa salarial de 1.000 millones de euros. Y por cada temporada estamos hablando de 300 millones, más que el presupuesto de la Juventus", ha indicado recordando que el club fichó a tres de los cinco jugadores más caros de la historia: Dembélé, Coutinho y Griezmann. Aunque el ejecutivo no citó a ninguno de esos jugadores.

"Las comisiones de los jugadores son un 5% o un 10% como máximo, pero nunca un 20 o 33 %. Se tenía una masa salarial no sostenible, entre un 25% y un 30% superior a la de los otros equipos", ha precisado Reverter, revelando que las negociaciones con los futbolistas para "rebajar sus salarios son muy, muy, muy complejas".

En ese sentido, el Barça se ha encontrado con "la pirámide invertida" porque los jugadores veteranos cobran mucho al final de sus contratos, mientras los jóvenes no lo pueden hacer al inicio de su proyecto. "Ha habido falta de control y de gestión", ha recordado Reverter, cuidadoso en la elección de las palabras, sin citar a Bartomeu. Ni a ningún otro directivo.

"La falta de control provoca el troceo de facturas. Se da por dos motivos: el primero es claramente para evitar el control, tenemos caso de I3 Ventures y del Espai Barça y por un tema de operativa. Cuando un club no funciona, la gente se busca la vida por lo que crea aún más confusión. Hay estructuras duplicadas".

En ese aspecto, el CEO del club ha contado que "los gastos se han disparado en un 35% aprovechando el desorden que se vivía en el club".