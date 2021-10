El CD Benavente, que venía de ganar al Béjar por 3-1 en la jornada anterior, no pudo puntuar en su visita a Mojados, cayendo en esta ocasión por idéntico resultado. El partido resultó un tanto trabado, con más ocasiones en la primera mitad que en la segunda. Los tomateros lo intentaron todo pero la mayor efectividad del Mojados acabó dejando los tres puntos en el feudo del Municipal. Los vallisoletanos lograron dos goles en la primera mitad, donde mostraron mucha eficacia en sus llegadas ante el marco de los benaventanos. Inauguró el marcador Samu cuando el cronómetro señalaba 22 minutos de partido, tras un inicio de tanteo pero que poco a poco se volcaba a favor de los locales. Tras varios disparos y rechaces, finalmente el balón se le escapó al portero visitante, Pato, lo que aprovechó Samu para empujar el cuero al fondo de las mallas.

Recién rebasada la media hora de juego Capi aumentaba la ventaja de los amarillos con un buen disparo desde muy lejos que se coló por la escuadra. Dos ocasiones claras y dos goles, mala fortuna también para un Benavente que se vio con una distancia en contra considerable.

El Mojados dispuso de ocasiones para aumentar incluso su renta en el marcador, a cargo de Samu, Alex, Rudy y Juan, pero no acertaron a materializarlas. Por los tomateros, en esta primera mitad se registraron dos disparos con cierto peligro desde fuera del área, pero tampoco tuvieron efectividad. Y es que el dos a cero al final, tras ese acoso de los vallisoletanos en el tramo final, no era tampoco un mal resultado. Los tomateros sufrieron un contratiempo antes del descanso. Cobreros se tuvo que retirar lesionado, dejando su puesto a Bogajo.

La segunda mitad comenzó muy eléctrica, con dos goles en dos minutos, uno para cada equipo. En el primer minuto de la reanudación eran los zamoranos los que lograban marcar, por medio de Richi. Tras un robo de balón en el centro del campo por parte de los visitantes, el balón le llegó en un pase en profundidad a Richi, que se plantó solo ante el guardameta local, Óscar, batiéndolo y dando así esperanzas a su equipo para la remontada. Una diana psicológica pero que por desgracia no fue la antesala de la remontada.

Sin embargo no hubo ni tiempo para que los locales se pusieran nerviosos por la incidencia, ya que tan solo dos minutos después restablecían la ventaja de dos goles, poniendo tierra de por medio en el marcador. Fue en un centro lateral de Nacho ante el que la defensa tomatera no está muy acertada ya que dejó sin marca a Alex, que así pudo rematar de cabeza a placer. Un tres a uno decisivo. El gozo en un pozo para los visitantes, que se vieron de nuevo obligados a jugar a contrarreloj. El partido se iba tornando más trabado a medida que transcurrían los minutos, y el Benavente atacaba con más corazón que cabeza, y no logró puntuar.

La próxima jornada el Benavente recibirá en el Luciano Rubio al Candeleda abulense. Será el domingo a la 18.00 horas.