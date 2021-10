David Movilla aseguró tras el partido de este viernes contra el Celta B (1-0) que este tipo de derrotas no terminarán afectándole ni a él, ni al equipo: “Se van a levantar una vez más de las veces que caigan, estoy convencido. Tal y como afronta los partidos, como hemos visto hoy, yo no he visto en ningún momento a un equipo vencido”. Y aportó como solución para la crisis de resultados: “Constancia, perseverancia, identificando lo que nos falta, que yo lo tengo muy claro, y persistiendo. No voy a hablar de productividad otra vez pero en su segunda ocasión, el rival te mete el gol y hasta el minuto 70 no nos ha creado ninguna ocasión más” y tan solo apuntó en el debe del equipo: “saber atacar contra diez y yo soy el máximo responsable de ello; y no haber materializado las que hemos tenido porque hemos tenido más que ellos”.

La actuación del Zamora, a juicio de su entrenador fue muy buena “hasta que ellos se han quedado con diez, hemos hecho un partido completísimo hasta entonces. Jugábamos en campo contrario, nos ha costado en la primera mitad pero es que creo que el Celta es el partido en que menos ha creado, incluso en Riazor, que perdió 5-0 generó más ocasiones. Hasta la expulsión, nuestro partido ha sido de notable y si no hemos materializado las ocasiones es también porque el rival tiene un extraordinario portero. Yo voy a seguir confiando plenamente en este equipo, pero este equipo no ha sido peor que el del Tudelano, ha sido bastante mejor porque el rival tiene una gran calidad”.

Movilla se felicitó de que Espejo pudiera debutar por fin: “Vamos ganando efectivos. Yo tengo claro lo que nos falta y tenemos que incidir y darle soluciones”, concluyó el entrenador vasco tras finalizar el partido celebrado bajo la lluvia en el Estadio Municipal de Balaídos.