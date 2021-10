No pudo el Atlético Benavente conseguir nada positivo en su visita a tierras madrileñas, donde cayó derrotado ante el Leganés por un contundente 6-1. Un marcador quizás demasiado abultado para los méritos de unos y otros. Y es que, los zamoranos pagaron muy cara su falta de puntería y sus errores defensivos en un encuentro en el que tuvieron mas balón, pero en el que se impuso un equipo local mucho mas efectivo.

El encuentro comenzó con dos equipos que dedicaron los primeros minutos a tantear al rival. Ninguno de los dos parecía dispuesto a asumir riesgos y las defensas se imponían a los ataques. El dominio era alterno y con pocas llegadas claras a las áreas. Aunque poco a poco unos y otros empezaron a generar peligro. El Benavente tenía mas posesión de balón y movía bien el balón, aunque le costaba superar a la bien plantada zaga de un Leganés que también generaba peligro al contragolpe. El partido era muy igualado, aunque en última instancia las defensas se imponían a los ataques y el marcador no se movía. Hasta el minuto 16, cuando un error defensivo del equipo zamorano, en una jugada a balón parado, permitía a Juanma adelantar al equipo pepinero.

El gol de los locales descolocó al equipo de Chema Sánchez, que apenas un minuto mas tarde encajaba el segundo, esta vez obra de Borja Blanco tras otro error defensivo de los visitantes a la salida de un balón.

Quedaban poco mas de dos minutos para el final de la primera mitad y el Benavente trató de dar un paso al frente en busca de un gol. Mientras, el CD Leganés optó por cerrar filas en torno a su portería. Fueron los mejores minutos del equipo zamorano, que lo intento todo en busca del gol y dispuso de un par de ocasiones claras para conseguirlo, haciendo sufrir a los madrileños, que pese a todo consiguieron aguantar el 2-0 hasta el descanso.

Ya en la segunda mitad, el Benavente trató de mantener el control del esférico mientras buscaba la puerta contraria en busca del gol. Pero fue de nuevo el Leganés el que golpeó a la contra en el minuto 26 (3-0). No bajaba los brazos el conjunto zamorano y en el 29 Novoa conseguía inaugurar el marcador visitante. Pero su gol no era suficiente y el Benavente tenía que arriesgar en busca del gol, lo que dejaba cada vez mas espacios a un Leganés muy efectivo que supo aprovechar a la perfección los espacios generados por su rival en la recta final del encuentro.

Así, en el minuto 35 Checho conseguía ampliar la ventaja local firmando el 4-1. Los benavetanos no tenían tiempo para dudas y tuvieron que apostar el todo por el todo en busca de un gol que les metiese en el partido y se lanzaron con todo al ataque. Pero una vez mas el Benavente no aprovechó sus ocasiones y aunque generó peligro no logró su objetivo. Todo lo contrario de lo que sucedía en el área contraria, donde el Leganés no perdonaba y, al contragolpe, sentenciaba el encuentro con dos nuevos goles en la recta final.