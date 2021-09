Después de un año en blanco a causa de la pandemia, el mejor golf del circuito internacional vuelve a darse cita en Madrid. El Acciona Open España, uno de los torneos más antiguos de Europa, se celebrará del 7 al 10 de octubre con el reto añadido de convertirse en pionero en la organización de un evento deportivo del más alto nivel, cumpliendo con estrictos criterios de sostenibilidad. El objetivo es darle la vuelta a la huella de carbono de los eventos masivos y celebrar un torneo con impacto positivo en CO2.

Con motivo de esta cita deportiva, Prensa Ibérica ha organizado el encuentro ‘Descarbonizar el Deporte: El Caso del Golf’, un foro online impulsado por Acciona en el que han participado Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, comunicación y marca de Acciona; Gerard Tsobanian, CEO de Madrid Trophy Promotion y presidente del Acciona Open España de Golf; y Gonzaga Escauriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf. En el debate se han abordado algunos de los asuntos más polémicos en torno a este deporte, como el uso del agua, las emisiones de carbono y el impacto ambiental, pero también otros como el potencial del deporte y de sus estrellas como altavoz para lanzar alto y claro el reto urgente de involucrarse en el cuidado del planeta.

Deporte profesional sostenibilidad

“Nosotros estamos comprometidos con la sostenibilidad y con los criterios ESG, medioambientales, sociales y de gobernanza desde hace décadas –empezaba diciendo Joaquín Mollinedo–. En 2005 nos presentamos como compañía diciendo que éramos pioneros en desarrollo y sostenibilidad cuando nadie entendía el alcance del término”. Desde entonces, Acciona ha encontrado en el deporte el ámbito idóneo para poner en valor el trabajo de la compañía en el terreno de la sostenibilidad y de las energías renovables. Comenzaron por lanzarse a los deportes extremos, como emprender una travesía por la Antártida en un trineo impulsado por la fuerza del viento, o llevar un coche eléctrico 100% a competir al Dakar y lograr el hito de convertirlo en el primero que consiguió finalizar ese rally. Este año, el Acciona Open de España va un paso más allá al introducir el concepto de sostenibilidad en toda su amplitud en un torneo deportivo convencional, profesional y de alto nivel. “El objetivo que nos planteamos es que el evento no sea solamente un evento sostenible que no dañe o no genere un impacto negativo en el entorno social o medioambiental, sino que tenemos que conseguir un proyecto regenerativo, es decir, un proyecto que genere un impacto positivo: que después de la celebración del evento, el entorno social y medioambiental sea mejor de lo que era antes”, señalaba Mollinedo.

Patrocinio activista

La tarea de pasar de la teoría a la práctica le corresponde a Madrid Trophy Promotion, empresa organizadora del Acciona Open España de Golf. El primer paso fue la obtención del certificado ISO 20121 que acredita la gestión sostenible de sus eventos deportivos y su compromiso con la mitigación del cambio climático. “El claim de esta campaña es ‘Emisiones bajo par’: al tema de la sostenibilidad le damos tanta importancia como al evento. Es un concepto que tiene una presencia muy fuerte dentro del evento principal que es el deportivo”, afirmaba Tsobanian, CEO de Madrid Trophy Promotion.

Para hacerlo realidad se partió de la elaboración de un catálogo de medidas concretas en torno a los tres grandes pilares de la sostenibilidad: el medioambiental (priorizar el uso de energías limpias, fomentar el reciclaje, promover y bonificar el ‘car-sharing’ y el uso de vehículos no contaminantes…), el social (procurar las mejores condiciones laborales y la igualdad de oportunidades, promover la subcontratación de personas en riesgo de exclusión…), y el económico (fomentar el trabajo local, la compra sostenible, la innovación…). Para conseguirlo, la consigna ha sido buscar un “patrocinio activista”, que involucre a todos los implicados en una causa común. “Todos están involucrados. Yo no permito que un patrocinador venga al torneo sin traer una aportación concreta en el tema de sostenibilidad. Este es el concepto de base que todos deben aceptar. El patrocinador que lo que quiere hacer es un ‘green washing’, no tiene cabida en el torneo”.

La hora de la verdad

“Hay tres verdades y tres mentiras en el golf”, decía Gonzaga Escauriaza en la mesa redonda. Entre las verdades, enumeraba los beneficios para la salud (“incluso para el espectador, que puede caminar cuatro o cinco kilómetros, algo que no sucede en otros deportes”), que crea puestos de trabajo estables y que es bueno para la economía porque es un sector generador de riqueza. En el apartado de las mentiras, Escauriaza hacía referencia al halo elitista de esta práctica deportiva, al gasto de agua y al impacto negativo en el entorno. “Se dice que el golf consume toda el agua del mundo cuando son consumos mínimos comparados con otros usos y, además, en su mayor parte es agua reciclada (es la que se usa en el 70% de los campos de golf de España) que, además, se paga y crea riqueza”.

Más allá de los grandes torneos, al tratarse de un deporte que se practica en plena naturaleza, la Federación trabaja día a día poniendo en práctica nuevas iniciativas para proteger el entorno (energías renovables, uso racional del agua, abonos orgánicos…). “Un ejemplo es que el golf público de la federación era un vertedero, y ahora se ha convertido en un pulmón para El Pardo, donde hay flora y fauna. Ese ejemplo nos gustaría exportarlo a toda España”, afirma el presidente de la RFEG, Gonzaga Escauriaza, que confía en que este torneo marque un antes y un después: “Para nosotros debería ser un pequeño ‘turning point’ en materia de sostenibilidad. Pasaremos de la mentira de la sostenibilidad a una de las verdades”. Joaquín Mollinedo se mostraba igualmente optimista: “Es un proyecto retador, un proyecto singular desde el punto de vista de la sostenibilidad y su vinculación con el deporte que se va a convertir, con certeza, en un referente a nivel internacional”.