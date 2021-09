Saulo Hernández explicó tras el partido que Burgos “es un equipo que viene de LEB Oro y ha hecho un gran esfuerzo económico para volver. Además tenía enfrente un equipo sin pívots como es el nuestro, hemos jugado el partido sin “cincos” y además, nuestros dos jugadores más físicos que son Ismael Tamba y Manu Alvarez, se lesionan. Así, la superioridad física de ellos se ha magnificado con el paso de los minutos”.

Aún así, el Zamora Enamora dispuso de un par de balones para ganar porque “la actitud que tiene este equipo no es ni medio normal, en el aspecto positivo. Hay que pensar que estos jugadores llevan tres semanas trabajando juntos, que no se conocía ninguno entre ellos, nos plantamos contra un gran rival sin “cincos”, se nos lesionan nuestros jugadores más físicos, hemos llegado a perder de muchos puntos y lo normal es que mi equipo se relajase porque, al fin y al cabo, estamos en pretemporada, tampoco vamos a matarnos. Pero ellos han optado por lo contrario. Yo les he dicho que a mi un equipo que me da eso, voy al fin del mundo con él. Después hablaremos si no hemos sido capaces de meter el triple que tocaba o si hemos jugado mal en un momento dado, pero todo entrenador, lo que busca es lo que estos chavales han demostrado hoy: que vayan al mil por cien independientemente de lo que tengan enfrente”.