El Zamora Enamora alcanzó este viernes la final de la Copa Castilla y León LEB Plata tras ganar con más facilidad de la esperada al Carbajosa salmantino por un rotundo 95-72. Pese a que ambos equipos se encuentran en pleno rodaje y a la espera de más efectivos, el CB Zamora fue claramente superior y volvió a ofrecer la buena imagen que ya había mostrado la semana pasada contra el Valladolid de LEB Oro.

El Zamora Enamora jugará la final de la Copa este domingo a las 18.00 horas contra el Tizona de Burgos que se deshizo también sin problemas del Ponferrada. El encuentro por el tercer y cuarto puesto será a las 12.00 horas también de este domingo.

El equipo de Saulo Hernández saltó a la cancha dispuesto a no dar ninguna concesión a su rival y en solo tres minutos se había situado ya con 8-2 en el marcador muy bien dirigido por Malik Maitland que no había jugado el encuentro anterior. Sustentados en un intenso trabajo defensivo, los zamoranos se mantuvieron como un equipo muy sólido que fue capaz de superar la remontada del Carbajosa hasta el 9-7 en el minuto cinco, para cerrar el primer cuarto con un 33-16 tras un triple de Marc García que se mostró recuperado del fortísimo golpe en un costado que le hizo acudir al hospital en el amistoso contra Valladolid.

El equipo salmantino mejoró bastante en el segundo cuarto, pero el Zamora Enamora no flaqueó, ahora liderado por Kalinicenko, mantuvo su intensidad defensiva y un juego alegre y variado que le permitió alcanzar el descanso con 54-31.

No cambió la tónica de superioridad local en la segunda parte, aunque dos triples seguidos del Carbajosa le permitieron mantenerse por debajo de los 20 puntos de desventaja durante unos minutos. Pero el desgaste físico de ambos conjuntos comenzó a manifestarse pronto y el partido se volvió muy brusco y antideportivo. El Zamora Enamora volvió a superar la barrera de los 20 puntos con el 77-56 y ya no encontró respuesta en el Carbajosa que se cargó muy pronto de personales y ya no pudo reaccionar.

Los últimos dos minutos sirvieron para que se lucieran los jugadores del Virgen de la Concha de Primera Nacional que están ayudando a equipo de Saulo Hernández en esta pretemporada hasta que lleguen los refuerzos que se esperan.

Este segundo ensayo del equipo zamorano ha servido para comprobar que el equipo dispone de un buen base como es Malik Maitland, un jugador muy similar a su antecesor Sango Niang, mientras el resto de compañeros confirmaron la buena impresión causada contra Valladolid pese a tratarse de un rival de muy superior categoría.

El partido por el tercer y cuarto puesto y la final tendrán lugar mañana domingo, igualmente en el Ángel Nieto, a partir de las 12:30 y 18:00 horas respectivamente.

El ganador del Torneo recibirá la invitación al Memorial Mariano López Ortega que se jugará en Valladolid, y será el equivalente a la Copa Castilla y León LEB Oro, que se disputará el siguiente fin de semana en el Polideportivo Pisuerga.