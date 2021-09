El jugador del Zamora CF Parra aseguró que la primera victoria del equipo no ha influido en el ánimo con el que el equipo ha afrontado el trabajo de esta semana: “Anímicamente no nos ha afectado porque estamos haciendo bien las cosas y la victoria tenía que llegar más pronto que tarde”.

El lateral derecho rojiblanco aseguró que mantener la portería a cero “es uno de los debes de esta temporada. Sabíamos que era muy importante y, mantener esa línea, nos va a dar el crecimiento durante la temporada”.

Respecto a la marcha irregular del equipo en lo que va de temporada, Parra aseguró en rueda de prensa que ”notamos detalles. En todos los partidos esos detalles han marcado la diferencia y te pueden dar los tres puntos”.

Y también desmintió el lateral derecho que parte de los problemas del equipo radiquen en el retraso en la incorporación de los nuevos jugadores: “Los nuevos ya están muy metidos en la plantilla desde el primer día, los hemos intentado integrar ya no hay nuevos o viejos sino compañeros. Estamos bien, y todos los compañeros saben qué función tienen en el campo. Es cierto que cada semana es un rival diferente pero al comenzar la temporada ya todos estábamos integrados”.

El Zamora no se marca por el momento objetivos concretos: “Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, salvar la categoría primero, y a partir de ahí soñar en llegar lo más alto posible. El equipo sale concentrado cada fin de semana que es lo que nos va a hacer mejorar”, y respecto al rival del domingo, el Racing de Ferrol, Parra explicó que “es uno de los equipos mejores de la Liga, ya el año pasado tenía un proyecto para ascender, y éste no variará mucho. Los puntos que pueda tener ahora no va a ser nada importante al final de la temporada”.