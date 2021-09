El entrenador del Zamora CF, David Movilla señaló ayer respecto a la ausencia en la convocatoria del último partido del zamorano Dani Hernández que “cada domingo decidimos los jugadores que pueden ser una opción desde el banquillo. Dani y otros están trabajando muy bien para dar ese nivel que pueden dar y Dani va a dar muchísimo a este equipo. Cada semana elegimos los que pueden entrar en el “once” y Dani pronto va a recuperar su mejor nivel”.

El técnico vasco insistió respecto al centrocampista zamorano que “no se trata de estar mal. Elegir significa renunciar, y entendimos que para ese partido eran otros los mejores. Todas las semanas hay catorce jugadores que no salen de inicio y nueve no juegan ni un minuto. Todas las semanas tenemos que elegir un once y posibles cambios, renunciamos a que no vayan otros cinco... Los que no entran, por diferentes motivos se quedan fuera por elegir a unos, y salvo un cambio en el reglamento, más de once jugadores no me dejan sacar”. Movilla quiso dejar claro que “no estoy diciendo que Dani no esté ni para el banquillo, en ningún momento lo he dicho . Está trabajando para recuperar su mejor versión”. Movilla negó que el equipo haya mostrado otra actitud tras conseguir la primera victoria de la Liga: “El sábado allí sí se notó, la alegría fue importante, pero el resto de la semana ha sido lo habitual. Es un equipo con un gran entusiasmo en lo que hace y no se diferencia de una semana a otra”. Respecto a la escasez de puntos en casa logrados hasta el momento, Movilla reconoció que “hemos perdido dos partidos pero no son una referencia para valorar si somos mejores en casa o fuera, porque eso depende de los rivales o de los momentos de forma, no llego a esa conclusión y no lo haré, si se da el caso, hasta bien entrada la temporada”.