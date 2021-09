Laura Pedruelo se quedó a un paso de estar en la final del K-1 1.000 metros del Campeonato del Mundo Sprint de Piragüismo que se celebra en Copenhague hasta el domingo. La zamorana, tras ser quinta en la ronda clasificatoria, pasó a semifinales y se quedó con la miel en los labios al ser cuarta y no poder estar en la lucha por las medallas que será mañana sábado. Así, la integrante del Durius Kayak, pone fin a su participación en el Mundial.

Pedruelo no fue la única zamorana en remar en esta primera jornada. La primera es subirse a la piragua fue Mirella Vázquez, integrante del Fresno de la Ribera, que tomaba parte en K-1 y K-2 200. En individual, a pesar de que llegaba en un gran estado de forma, no tuvo suerte. La zamorana no pudo brillar ni mostrar su potencial en las series clasificatorias y se quedó fuera de las semifinales. Mientras, en K-2 200 junto a Teresa Tirado, la experiencia fue más positiva. El barco quedó quinto en las clasificatorias y se metió en semifinales, aunque no podrá luchar por las medallas al quedar sexto. Esta primera jornada supuso así el saludo y adiós de Mirella en este Mundial, pero no resta un ápice de brillantez a una deportista que tiene visos de lograr muchos éxitos en su carrera deportiva.

También debutó en la competición Carlos Garrote, clasificado en tres modalidades. El estreno fue en K-4 500 metros que comparte con Enrique Adan, Juan Oriyes y Cristian Toro. El velocista del Duruis Kayak no falló y el cuádruple barco ya está en semifinales. Garrote remará, además el K-1 200 metros, su distancia fetiche, y el K-2 mixto.

El cuartero zamorano en Copenhague lo completa Eva Barrios que el domingo tomará la salida en una de sus distancias preferidas, el K-1 5.000.