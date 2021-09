El entrenador del Zamora CF, David Movilla, explicó ayer en referencia al próximo rival, un Tudelano que figura en el último puesto de la clasificación, que “para el Zamora no va a haber ningún rival asequible” al tiempo que aseguró que “tampoco para el Deportivo de La Coruña, el Racing de Santander o el Logroñés hemos sido asequibles nosotros. No obviamos la realidad de que nos han ganado 1-4, han demostrado su superioridad donde hay que demostrarla, en las áreas, pero si nosotros no somos asequibles para ningún equipo, tampoco ningún equipo será asequible para nosotros. Todos los partidos son a cara de perro”. Movilla puntualizó sus declaraciones señalando que “son dificultades diferentes. Hay once o doce equipos de una dimensión más cercana a la Segunda División, y otros siete u ocho que tenemos un nivel de Segunda B alto, y nos vamos a partir la cara para tratar de dejar cinco por detrás”, y en este grupo el entrenador vasco “es posible” que situaría al Zamora CF

“A 38 jornadas, van a pasar muchas cosas: sanciones, lesiones, estamos mentales, estados emocionales, estados de forma, circunstancias como el covid hace dos años, ... Y ante todo eso tenemos que mantenernos estables, críticos en la mejora, exigentes pero estables en la victoria y en la derrota como hemos estado siempre desde que estoy aquí porque los resultados han sido casi siempre positivos. No he leido ni escuchado nada en estas semanas pero sé cómo es esta ciudad y esta provincia, y en los pocos momentos de inestabilidad en cuanto ha habido resultados poco positivos, se ha llegado al drama y luego, cuando se gana, se va a la euforia. Me imagino que en esa energía estará el entorno y la ciudad. A mi lo que me preocupa es la energía en la que vibre el equipo y el equipo va a seguir vibrando alto”.

Movilla niega temer que los malos resultados puedan afectar al equipo: “No me preocupa porque desde el club tenemos asimilada la dificultad de esta temporada. No es algo que nos pille de sorpresa y lo que percibo es que desde el primer momento se ha transmitido el objetivo con rotunda claridad. Después de dos ascensos consecutivos en menos de un año, ahora estamos en una categoría tremendamente exigente y somos conscientes de que de las 38 jornadas, vamos a estar muchas en puestos de descenso. Siempre he dicho cuando hemos estabo bien arriba que la clasificación hasta el mes de marzo o abril no es relevante y ahora tampoco lo es. Lo importante es acumular puntos. Yo no sé ni en qué posición vamos, pero seguramente, con un punto de nueve, estaremos entre los cinco últimos. En esas posiciones vamos a convivir e intentaremos ir acumulando puntos para que en marzo o abril estar en disposición de afrontar ese reto que es mayúsculo y del que toda la afición es consciente. Intuye que el aficionado y los medios sois conscientes de esto aunque todo el mundo quiere ganar. Somos conscientes del reto que tenemos y de esa estabilidad que necesitamos cuando perdemos pero también cuando lleguen las victorias, que van a llegar”, añadió Movilla en la rueda d prensa previa al partido del sábado contra el Tudelano.

Por otra parte, el entrenador del Zamora CF informó de forma lacónica que el equipo está “muy bien” tanto en el aspecto físico como el mental tras al resultado adverso del pasado sábado. Movilla sigue contando con las bajas de larga duración, Espejo y Baqué están prácticamente recuperados aunque les falta ritmo, mientras Munguía todavía tendrá que esperar un par de semanas para recuperarse de su hombro.