La victoria por 79-43 del Perfumerías Avenida en el tercer partido de la Copa Castilla y León Femenina no sólo le adjudicó un nuevo título al equipo charro sino que también le adjudicó el segundo puesto al Recoletas Zamora pese a ser equipo de Liga Challengue. Avenida se impuso con una facilidad no previsible a un Embutidos Pajariel Bembibre que si ya había decepcionado contra el Zamarat el viernes cayendo por 53-59, ayer mantuvo, salvo en momentos puntuales, ese bajo nivel de juego que obligará a Pepe Vázquez a trabajar mucho con su equipo de cara al comienzo de una Liga Endesa que se presenta muy disputada.

Cabría la posibilidad de que ayer Perfumerás Avenida acusase el desgaste físico de los tres partidos amistosos que ha disputado esta semana, pero las jugadoras charras se mostraron incluso más frescas físicamente que contra el Recoletas ante el que tuvieron que emplearse a fondo durante los 40 minutos. Por su parte, Bembibre no varió la imagen de equipo flojo en defensa y en el rebote e impreciso en ataque que había mostrado contra el Zamarat, y en un abrir y cerrar de ojos, con Andrea Vilaró imparable, las bercianas encajaban un 15-2 ante el que no tuvieron capacidad de reacción y el 28-12 con que se cerró el primer cuarto dejaba claro que el encuentro no iba a tener mucha emoción.

Pese a todo Bembibre jugó su mejor cuarto del torneo a continuación y conseguía un parcial de 17-17 que hacía concebir esperanzas de que la segunda parte estaría al menos, disputada. Con 45-29 regresaron ambos rivales de vestuarios, pero Bembibre volvió a venirse abajo y en solo tres minutos, Avenida alcanzaba por primera vez los 20 puntos de ventaja (50-29) en una canasta tras robo de la ex del Zamarat Nogalle Lo, fue el preludio del desastre berciano que llegó y que se tradujo en un parcial de 12-2 , siete minutos sin anotar en el Bembibre y un marcador en el tercer cuarto de 17-2 que dejó el partido visto para sentencia poco después de que Avenida alcanzase los 30 puntos de ventaja.

Los últimos diez minutos sirvieron para muy poco, salvo para que las junior salmantinas disfrutasen de minutos de juego, y el Bembibre mantuvo la misma escasez de recursos que quedó patente en los 12 puntos que consiguió anotar hasta el final del encuentro.

De esta forma, Perfumerías Avenida se adjudicaba un nuevo título regional -tan sólo ha perdido en tres ocasiones, dos contra Zamarat, y una tercera ante Bembibre- y la capitana del Recoletas Zamora, Marta Montoliú, salía a recoger el trofeo de subcampeonas que consiguió con todos los merecimientos pese a enfrentarse en este torneo a dos rivales de superior categoría.

Emese Hof fue elegida mejor jugadora de la Copa, y la viuda de Carlos Sainz, ex presidente de la Federación de Castilla y León, recibió un ramo de flores y un sentido homenaje de todos los presentes en recuerdo del dirigente deportivo que tanto trabajó por el baloncesto femenino español.