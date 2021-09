El Atlético Benavente de fútbol sala debutó ayer en la Liga de División de Plata encajando un inmerecido 1-5 en un partido en el que los de Chema Sánchez jugaron bien pero pagaron demasiado caros los errores cometidos en momentos puntuales. El equipo blanquiazul pudo volver a jugar ante su público en La Rosaleda y ofreción un buen juego a sus jugadores aunque la experiencia de El Ejido fue decisiva en el resultado final de la contienda.

Chema Sánchez, entrenador del Atc. Benavante Caja Rural reconoció que la victoria de El Ejido es merecida “porque tienen un bloque de jugadores con una calidad enorme, y han sabido gestionar el momento en el que nos pusimos con 1-2 y han demostrado una gran madurez y empaque, que todavía no tenemos nosotros. Pero tengo que felicitar a mi equipo porque lo ha dado todo”. A juicio del técnico salmantino, El Ejido es un gran equipo: “Es un equipo muy eficaz. En la segunda parte han tenido las ocasiones en las que han marcado, han tenido tres ocasiones, cuando estábamos con el 1-2 jugando muy bien y haciendo daño, conectados con la grada, en un error grave nuestro concedemos una contra y ellos no perdonaron. Ese 1-3 nos hace mucho daño pero todavía teníamos opciones. Pero el verdadero error fue el 1-4, aún así contabilizaremos las ocasiones pero, jugando con cinco, hemos tenido tres o cuatro situaciones muy claras que al final nos podrían haber enganchado al partido, pero al final nos remataron con ese 1-5. Pero repito, el resultado para mi es injusto, aunque no lo es la derrota. Tenemos que aprender que en esta categoría, errores tan graves como los de la primera parte te condenan y contra este tipo de equipos tan verticales y tan eficaces, no podemos conceder esas ocasiones”. Chema Sánchez comenzará a prepara ya el próximo partido en Peñíscola porque “esto no ha hecho más que comenzar”.

Por su parte, Dani Aranda aseguró que “el resultado no refleja lo que se ha visto en la pista. Hemos trabajado bien, hemos tenido muchas ocasiones. Ellos no han tenido tantas ocasiones como para lograr ese resultado que no refleja lo ocurrido en la pista”. Por otra parte Aranda, cree que “hay que corregir los errores cometidos, empezar a trabajar el lunes apretando los dientes como nunca para llegar el sábado a Peñíscola lo mejor posible”. En cuanto al Ejido, el jugador benaventano calificó como “increible la plantilla, pero nosotros hemos hecho un partido muy serio pero yo estoy orgulloso de mi equipo y habrá que seguir trabajando”, añadió.

Por su parte Oscar Poveda, técnico de El Ejido, señaló que “nos han salido las cosas bien, el partido ha sido muy igualado y el marcador no refleja lo que se ha visto. Sabemos que el formato de este año es distinto y los equipos se han reforzado muy bien. Todas las plantillas son fuertes y cada partido va a ser una final. Intentaremos estar lo más arriba posible”.