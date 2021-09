El Atlético Benavente inicia hoy su nueva andadura en la División de Plata de Fútbol Sala y lo hace frente a un complicado rival como es el Ejido a las 19.30 horas en el Pabellón La Rosaleda. El entrenador del equipo benaventano, Chema Sánchez es consciente de que el equipo tendrá que trabajar duro para poder ganar en este estreno en su segundo año en la segunda categoría: “Es un equipo que estuvo a 23 segundos de ascender a División de Honor. El año pasado fue el equipo revelación pese a que acababa de ascender, ganó en su subgrupo, ganó una semifinal del play off a Noia que no había perdido ningún partido y la final contra Manzanares fue muy equilibrada. Al final no pudo con Burela porque era un equipo muy superior pero estuvo muy cerca”. El entrenador salmantino destaca el bloque de grandes jugadores con que cuenta el Ejido pese a que se ha ido Cortés pero tanto Cristian Rubio, como Josema, Alex Motos, Guille o Nacho Gil, son grandes jugadores, y han reforzado todas las líneas: “Es un equipo muy duro, pero este año, todos los equipos van a ser muy duros. Tenemos que mentalizarnos de que no hay ningún rival débil”.

En cuanto a los refuerzos de su equipo, Chema Sánchez reconoció que “necesitábamos reforzarnos, necesitábamos gente con experiencia que nos hiciera dara un salto a nivel cualitativo y nos lo van a dar los cinco jugadores que han venido. Así el equipo tendrá ese equilibrio que nos faltaba el año pasado en algunas facetas o posiciones”.

Por su parte, Dani Aranda, que debutará hoy con el equipo benaventano se mostró “con muchas ganas, con mucha ilusión de que llegue el sábado, y ver La Rosaleda con afición. Espero que consigamos el objetivo marcado de la permanencia, a partir de ahí, disfrutar de cada partido y que salgan los resultados que es lo que importa”.